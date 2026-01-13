ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
368
Время на прочтение
2 мин

Как помыть зеркало без разводов: секретное средство из вашей кухни, которое знают только профи

Борьба с разводами и пылью на стеклянных поверхностях часто отнимает слишком много сил, однако решение проблемы кроется в обычном кухонном предмете.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Фото иллюстративное

Фото иллюстративное / © Фото из открытых источников

Ваши зеркала будут сиять без всяких разводов благодаря одному предмету, который точно можно найти на кухне у любителей кофе.

Об этом пишет Daily Express.

Борьба с разводами на зеркалах изматывает, ведь идеального блеска достичь непросто. Автор публикаций о домашнем уюте Венди Роуз Гулд поделилась проверенным способом, который может облегчить этот хлопотный процесс.

По словам Венди, этот секрет обычно знают только профессионалы по клинингу. Она решила проверить его сама и была в восторге от результата.

В статье для издания «Real Simple» Венди рассказала, что использует бумажные фильтры для кофе, чтобы протирать зеркала и экраны гаджетов. Она уверяет: этот способ работает просто идеально.

Эксперт по уборке и основательница «The House CEO» Николь Жак рассказала, что кофейные фильтры не оставляют ворса, не абразивные и не оставляют пушистых следов или полос, которые образуются от использования бумажных полотенец.

Венди говорит, что кофейные фильтры можно купить в любом магазине или заказать в интернете. Они чистят зеркала так же эффективно, как и салфетки из микрофибры. Эксперт Николь советует выбирать для этого самые простые и необеленные варианты.

Как протереть зеркало, используя кофейные фильтры:

  • опрыскайте зеркало обычным средством для стекол;

  • протрите его кофейным фильтром (Венди советует брать сразу два для удобства);

  • в конце натрите зеркало до блеска сухой частью фильтра.

Ранее специалисты рассказали, как продлить срок службы стиральной машинкис помощью нескольких простых способов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Количество просмотров
368
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie