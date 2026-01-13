- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 368
- Время на прочтение
- 2 мин
Как помыть зеркало без разводов: секретное средство из вашей кухни, которое знают только профи
Борьба с разводами и пылью на стеклянных поверхностях часто отнимает слишком много сил, однако решение проблемы кроется в обычном кухонном предмете.
Ваши зеркала будут сиять без всяких разводов благодаря одному предмету, который точно можно найти на кухне у любителей кофе.
Об этом пишет Daily Express.
Борьба с разводами на зеркалах изматывает, ведь идеального блеска достичь непросто. Автор публикаций о домашнем уюте Венди Роуз Гулд поделилась проверенным способом, который может облегчить этот хлопотный процесс.
По словам Венди, этот секрет обычно знают только профессионалы по клинингу. Она решила проверить его сама и была в восторге от результата.
В статье для издания «Real Simple» Венди рассказала, что использует бумажные фильтры для кофе, чтобы протирать зеркала и экраны гаджетов. Она уверяет: этот способ работает просто идеально.
Эксперт по уборке и основательница «The House CEO» Николь Жак рассказала, что кофейные фильтры не оставляют ворса, не абразивные и не оставляют пушистых следов или полос, которые образуются от использования бумажных полотенец.
Венди говорит, что кофейные фильтры можно купить в любом магазине или заказать в интернете. Они чистят зеркала так же эффективно, как и салфетки из микрофибры. Эксперт Николь советует выбирать для этого самые простые и необеленные варианты.
Как протереть зеркало, используя кофейные фильтры:
опрыскайте зеркало обычным средством для стекол;
протрите его кофейным фильтром (Венди советует брать сразу два для удобства);
в конце натрите зеркало до блеска сухой частью фильтра.
