Как понравиться важному для вас человеку с первого взгляда: секретный трюк

Этот простой психологический метод поможет вызвать симпатию и доверие за считанные секунды.

Как с первого раза понравиться человеку

Как с первого раза понравиться человеку

В жизни бывают моменты, когда первое впечатление решает все. Встреча с будущим партнером, собеседование или даже случайное знакомство может стать судьбоносным. Психологи утверждают, что достаточно нескольких секунд, чтобы человек составил о вас мнение. Поэтому следует знать один простой, но действенный секрет, который поможет сразу понравиться собеседнику.

Как понравиться человеку с первого взгляда: прием зеркального отражения

Главный прием состоит в так называемом «зеркальном отражении». Это означает, что вы ненавязчиво повторяете жесты, интонацию и темп речи человека, которому вы хотите понравиться. Наш мозг подсознательно воспринимает тех, кто похож на нас как «своих». Именно поэтому собеседник начинает ощущать симпатию и доверие еще до того, как успеет рационально оценить ситуацию.

Как правильно применять трюк на практике.

  • Улыбайтесь искренне. Улыбка создает ощущение тепла и открытости.

  • Установите зрительный контакт. Смотреть в глаза важно, но делайте это мягко, без лишнего давления и резких взглядов.

  • Повторяйте язык тела. Если человек скрестил руки или наклонился вперед, сделайте это так же, но максимально естественно.

  • Используйте похожие слова. Легкое копирование лексики собеседника создает эффект «на одной волне».

Дополнительные советы, чтобы усилить эффект

  • Оденьтесь согласно ситуации. Ваш внешний вид должен соответствовать ситуации и подчеркивать чистоплотность.

  • Говорите комплименты. Не банальные «ты красивый/хорошая», а что-то конкретное: «Мне нравится, как вы объясняете…».

  • Будьте внимательным слушателем. Задайте хотя бы один уточняющий вопрос — это создает ощущение искренней заинтересованности.

