Как понравиться важному для вас человеку с первого взгляда: секретный трюк

В жизни бывают моменты, когда первое впечатление решает все. Встреча с будущим партнером, собеседование или даже случайное знакомство может стать судьбоносным. Психологи утверждают, что достаточно нескольких секунд, чтобы человек составил о вас мнение. Поэтому следует знать один простой, но действенный секрет, который поможет сразу понравиться собеседнику.

Как понравиться человеку с первого взгляда: прием зеркального отражения

Главный прием состоит в так называемом «зеркальном отражении». Это означает, что вы ненавязчиво повторяете жесты, интонацию и темп речи человека, которому вы хотите понравиться. Наш мозг подсознательно воспринимает тех, кто похож на нас как «своих». Именно поэтому собеседник начинает ощущать симпатию и доверие еще до того, как успеет рационально оценить ситуацию.

Как правильно применять трюк на практике.

Улыбайтесь искренне. Улыбка создает ощущение тепла и открытости.

Установите зрительный контакт. Смотреть в глаза важно, но делайте это мягко, без лишнего давления и резких взглядов.

Повторяйте язык тела. Если человек скрестил руки или наклонился вперед, сделайте это так же, но максимально естественно.

Используйте похожие слова. Легкое копирование лексики собеседника создает эффект «на одной волне».

Дополнительные советы, чтобы усилить эффект