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Как понять, что чеснок созрел и нужно его выкапывать: не упустите сроков
Как определить, когда нужно выкапывать чеснок — когда собирать озимый, а когда яровой.
Выращивание чеснока не требует таких усилий, как например выращивание томатов, обычно дает хороший урожай. Но важно не только вырастить чеснок, но и своевременно и правильно выкопать.
Если момент упущен, головки чеснока будут распадаться на дольки, вкусовые качества ухудшатся, да и будет сохраняться он плохо.
Когда выкапывать чеснок в Украине
Уборка чеснока зависит от погодных условий, погоды, типа чеснока и сорта.
Раннеспелые сорта чеснока готовы к уборке через 85-95 дней после появления ростков, а позднеспелые — через 100-110 дней.
Озимый чеснок, который сажают осенью, в Украине выкапывают с середины июля до начала августа. Яровой чеснок, посаженный весной, выкапывают во второй половине августа — в середине сентября.
Чтобы точно определиться, когда можно выкапывать чеснок, нужно ориентироваться на определенные признаки.
Когда собирать озимый чеснок: признаки
Оставить для контроля несколько стрелок и наблюдать за семенной коробочкой. Если цветонос распрямился, коробочка лопнула и видны фиолетовые семена, пришло время уборки чеснока.
Нижние перья у растения полностью высохли, а верхние стебли стали желтеть.
Подкопать растение — если цвет корней изменился с ярко-белого на светло-серый, начал засыхать, а чешуйки стали сухими, фиолетового или белого цвета.
Когда выкапывать яровой чеснок
Стрелок у ярового чеснока нет, поэтому ориентироваться нужно в первую очередь по листьям, если они пожелтели.
Можно вырыть несколько головок, чтобы убедиться в их зрелости.
Ботва созревшего чеснока склоняется к земле.
Корневая шейка высыхает, головки крепкие, покрытые полусухой чешуей в 3 слоя.
Чесничные дольки отделяются и легко очищаются от шелухи.
Как правильно выкапывать чеснок
Чтобы чеснок лучше хранился, нужно правильно выкопать и хорошо просушить.
За одну, полторы недели до уборки чеснока прекратить поливать грядки.
Выкапывать в сухой день, утром или вечером, чтобы солнце не пересушило головку.
Чтобы не повредить головку, подкапывать чеснок лучше вилами, а не лопатой.
Перезрелые и поврежденные головки будут плохо храниться, поэтому их нужно использовать в первую очередь. Не подходят для длительного хранения головки, которые распались на дольки.
Выкопанный чеснок на 7-10 дней оставить в хорошо проветриваемом помещении для просушки.
После высушивания обрезать стебель, оставив горлышко длиной около 10 см и корни.