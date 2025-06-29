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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
61k
Время на прочтение
2 мин

Как понять, что чеснок созрел и нужно его выкапывать: не упустите сроков

Как определить, когда нужно выкапывать чеснок — когда собирать озимый, а когда яровой.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Когда выкапывать чеснок

Когда выкапывать чеснок

Выращивание чеснока не требует таких усилий, как например выращивание томатов, обычно дает хороший урожай. Но важно не только вырастить чеснок, но и своевременно и правильно выкопать.

Если момент упущен, головки чеснока будут распадаться на дольки, вкусовые качества ухудшатся, да и будет сохраняться он плохо.

Когда выкапывать чеснок в Украине

Уборка чеснока зависит от погодных условий, погоды, типа чеснока и сорта.

Раннеспелые сорта чеснока готовы к уборке через 85-95 дней после появления ростков, а позднеспелые — через 100-110 дней.

Озимый чеснок, который сажают осенью, в Украине выкапывают с середины июля до начала августа. Яровой чеснок, посаженный весной, выкапывают во второй половине августа — в середине сентября.

Чтобы точно определиться, когда можно выкапывать чеснок, нужно ориентироваться на определенные признаки.

Когда собирать озимый чеснок: признаки

  • Оставить для контроля несколько стрелок и наблюдать за семенной коробочкой. Если цветонос распрямился, коробочка лопнула и видны фиолетовые семена, пришло время уборки чеснока.

  • Нижние перья у растения полностью высохли, а верхние стебли стали желтеть.

  • Подкопать растение — если цвет корней изменился с ярко-белого на светло-серый, начал засыхать, а чешуйки стали сухими, фиолетового или белого цвета.

Когда выкапывать яровой чеснок

  • Стрелок у ярового чеснока нет, поэтому ориентироваться нужно в первую очередь по листьям, если они пожелтели.

  • Можно вырыть несколько головок, чтобы убедиться в их зрелости.

  • Ботва созревшего чеснока склоняется к земле.

  • Корневая шейка высыхает, головки крепкие, покрытые полусухой чешуей в 3 слоя.

  • Чесничные дольки отделяются и легко очищаются от шелухи.

Как правильно выкапывать чеснок

Чтобы чеснок лучше хранился, нужно правильно выкопать и хорошо просушить.

  • За одну, полторы недели до уборки чеснока прекратить поливать грядки.

  • Выкапывать в сухой день, утром или вечером, чтобы солнце не пересушило головку.

  • Чтобы не повредить головку, подкапывать чеснок лучше вилами, а не лопатой.

  • Перезрелые и поврежденные головки будут плохо храниться, поэтому их нужно использовать в первую очередь. Не подходят для длительного хранения головки, которые распались на дольки.

  • Выкопанный чеснок на 7-10 дней оставить в хорошо проветриваемом помещении для просушки.

  • После высушивания обрезать стебель, оставив горлышко длиной около 10 см и корни.

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Дата публикации
Количество просмотров
61k
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