Как понять, что клубника сладкая и не содержит пестицидов: биологи назвали главные признаки

Как правильно выбирать клубнику / © Associated Press

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Клубника — одна из самых любимых летних ягод, но одновременно и одна из наиболее часто обрабатываемых для сохранения товарного вида. Поэтому покупатели все чаще задумываются, как выбрать действительно вкусную и безопасную ягоду. Биологи объясняют: полностью визуально определить отсутствие пестицидов невозможно, но есть ряд признаков, помогающих выбрать более качественную и натуральную клубнику.

Как определить, что клубника сладкая

Вкус клубники зависит не только от сорта, но и степени спелости и условий выращивания. Сладкие ягоды обычно имеют равномерный насыщенный красный цвет без белых или зеленых участков у плодоножки.

Биологи обращают внимание, что действительно сладкая клубника имеет выраженный аромат еще до употребления. Если ягода почти не пахнет, вероятнее всего она собрана недозрелой или выращена с интенсивным использованием стимуляторов роста.

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Еще один важный признак — структура. Сладкие и спелые ягоды обычно мягкие, но не водянистые и легко выделяют сок при разрезании.

Какие признаки того, что клубника не содержит пестицидов

Биологи подчеркивают, что полностью исключить использование средств защиты растений в промысловом выращивании практически невозможно. Однако можно обратить внимание на косвенные признаки более «чистой» ягоды.

Более натуральные ягоды обычно имеют разную форму и размер, без идеального единообразия. Слишком крупные, глянцевые и «пластиковые» на вид плоды могут свидетельствовать об интенсивной обработке или стимуляции роста.

Также следует обращать внимание на запах: естественная клубника имеет яркий, сладкий аромат, в то время как обработанные ягоды часто почти не пахнут.

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Как уменьшить риски при потреблении

Даже если клубника выглядит качественной, специалисты по безопасности питания советуют правильно ее возделывать перед употреблением. Самый простой способ — тщательная промывка под проточной водой, а также короткое замачивание в чистой воде с последующим повторным ополаскиванием.

Такие действия помогают снизить поверхностные остатки возможных обрабатывающих веществ. Важно также хранить ягоды в холодильнике и не покупать избыточное количество впрок, ведь клубника быстро теряет качество.

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