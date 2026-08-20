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Как понять, что кошка вас любит: 7 неочевидных признаков, которые выдают её чувства
Кошки редко демонстрируют свои чувства так явно, как собаки, однако их поведение может многое рассказать об их отношении к хозяину. Ветеринар назвала семь признаков кошачьей любви и доверия.
Кошки не всегда демонстрируют привязанность так явно, как собаки. Они чаще выражают свои чувства с помощью взгляда, прикосновений и других особенностей поведения. Ветеринар Джули Хант назвала семь признаков, которые могут свидетельствовать о том, что кошка доверяет хозяину и считает его близким человеком.
Об этом сообщило издание Parade Pets.
Медленно мигает
Если кошка смотрит на человека и неторопливо закрывает и открывает глаза, это может быть дружеским сигналом. По словам Хант, такое медленное моргание иногда называют своеобразным «кошачьим поцелуем». Таким образом животное показывает, что узнает человека и чувствует себя рядом с ним спокойно.
Эксперт советует ответить кошке тем же образом — медленно моргнуть в ответ.
Трётся о ноги
Еще одно проявление привязанности — привычка тереться о хозяина. На теле кошек расположены обонятельные железы, поэтому во время такого контакта они оставляют феромоны.
По словам ветеринара, таким образом животное обозначает человека как знакомого и безопасного. В то же время потирание может быть обычным приветствием после возвращения хозяина домой.
Приносит «подарки»
Некоторые кошки приносят хозяевам добычу, а домашние животные могут заменять её игрушками. Хотя для человека такой подарок не всегда приятен, такое поведение связано с кошачьими инстинктами.
Кошки-матери приносят добычу котятам, чтобы накормить их и научить охотиться. Поэтому, объясняет Хант, подобное поведение по отношению к человеку может свидетельствовать об особой привязанности.
Позволяет себя гладить
Не все кошки охотно терпят прикосновения, поэтому разрешение на поглаживание также может быть признаком доверия. У социально близких кошек наблюдается взаимный груминг — животные ухаживают за шерстью друг друга.
Если домашний питомец спокойно позволяет человеку гладить себя, это может означать, что он допускает его в свой ближний круг общения.
Наезжать на хозяина
Если кошка регулярно устраивается на человеке или использует его как место для «лазания», дело может быть не только в поиске удобной позы.
Хант объясняет, что кошки по своей природе довольно независимы. Поэтому желание находиться как можно ближе к человеку и забираться на него может означать, что животное чувствует себя рядом в безопасности и доверяет ему.
Слегка кусается
Неглубокие укусы, не травмирующие кожу, ветеринар называет «любовными». Они могут быть частью взаимодействия или напоминать поведение, связанное с взаимным уходом.
Кошки могут оставлять такие укусы тем, с кем у них близкие отношения. При этом речь идет именно о лёгких укусах, а не об агрессивном поведении, при котором животное причиняет боль или повреждает кожу.
Виден живот
Живот — одна из самых уязвимых частей тела кошки. Если кошка переворачивается на спину и обнажает живот в присутствии хозяина, это может быть важным знаком доверия.
По словам Ханта, такое поведение во время отдыха, игры или ухода за шерстью свидетельствует о том, что животное чувствует себя комфортно и не воспринимает человека как угрозу.
В то же время отсутствие этих семи признаков не означает, что кошка не привязана к хозяину. Ветеринар отмечает, что характер животных различается: одни кошки активно ищут контакта, другие остаются застенчивыми и независимыми. Поэтому каждый домашний питомец может проявлять привязанность по-своему.
Напомним, ранее мы сообщали: если дома уже живёт кот, к выбору собаки следует подойти особенно внимательно. Ветеринары назвали пять пород, которые, как правило, отличаются спокойным и дружелюбным характером.