Как понять, что кошка вас любит: 7 неочевидных признаков, которые выдают её чувства

Как понять, что кошка вас любит / © Associated Press

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Кошки не всегда демонстрируют привязанность так явно, как собаки. Они чаще выражают свои чувства с помощью взгляда, прикосновений и других особенностей поведения. Ветеринар Джули Хант назвала семь признаков, которые могут свидетельствовать о том, что кошка доверяет хозяину и считает его близким человеком.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Медленно мигает

Если кошка смотрит на человека и неторопливо закрывает и открывает глаза, это может быть дружеским сигналом. По словам Хант, такое медленное моргание иногда называют своеобразным «кошачьим поцелуем». Таким образом животное показывает, что узнает человека и чувствует себя рядом с ним спокойно.

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Эксперт советует ответить кошке тем же образом — медленно моргнуть в ответ.

Трётся о ноги

Еще одно проявление привязанности — привычка тереться о хозяина. На теле кошек расположены обонятельные железы, поэтому во время такого контакта они оставляют феромоны.

По словам ветеринара, таким образом животное обозначает человека как знакомого и безопасного. В то же время потирание может быть обычным приветствием после возвращения хозяина домой.

Приносит «подарки»

Некоторые кошки приносят хозяевам добычу, а домашние животные могут заменять её игрушками. Хотя для человека такой подарок не всегда приятен, такое поведение связано с кошачьими инстинктами.

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Кошки-матери приносят добычу котятам, чтобы накормить их и научить охотиться. Поэтому, объясняет Хант, подобное поведение по отношению к человеку может свидетельствовать об особой привязанности.

Позволяет себя гладить

Не все кошки охотно терпят прикосновения, поэтому разрешение на поглаживание также может быть признаком доверия. У социально близких кошек наблюдается взаимный груминг — животные ухаживают за шерстью друг друга.

Если домашний питомец спокойно позволяет человеку гладить себя, это может означать, что он допускает его в свой ближний круг общения.

Наезжать на хозяина

Если кошка регулярно устраивается на человеке или использует его как место для «лазания», дело может быть не только в поиске удобной позы.

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Хант объясняет, что кошки по своей природе довольно независимы. Поэтому желание находиться как можно ближе к человеку и забираться на него может означать, что животное чувствует себя рядом в безопасности и доверяет ему.

Слегка кусается

Неглубокие укусы, не травмирующие кожу, ветеринар называет «любовными». Они могут быть частью взаимодействия или напоминать поведение, связанное с взаимным уходом.

Кошки могут оставлять такие укусы тем, с кем у них близкие отношения. При этом речь идет именно о лёгких укусах, а не об агрессивном поведении, при котором животное причиняет боль или повреждает кожу.

Виден живот

Живот — одна из самых уязвимых частей тела кошки. Если кошка переворачивается на спину и обнажает живот в присутствии хозяина, это может быть важным знаком доверия.

По словам Ханта, такое поведение во время отдыха, игры или ухода за шерстью свидетельствует о том, что животное чувствует себя комфортно и не воспринимает человека как угрозу.

В то же время отсутствие этих семи признаков не означает, что кошка не привязана к хозяину. Ветеринар отмечает, что характер животных различается: одни кошки активно ищут контакта, другие остаются застенчивыми и независимыми. Поэтому каждый домашний питомец может проявлять привязанность по-своему.

Напомним, ранее мы сообщали: если дома уже живёт кот, к выбору собаки следует подойти особенно внимательно. Ветеринары назвали пять пород, которые, как правило, отличаются спокойным и дружелюбным характером.

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