Как понять, что кот вас любит: эксперты назвали неожиданные привычки любимцев

Кот / © Associated Press

Реклама

У котов есть репутация независимых и несколько отстраненных животных, поэтому владельцам не всегда легко понять, что на самом деле чувствует их пушистик. Однако эксперты и опытные владельцы выделяют несколько специфических привычек, свидетельствующих о том, что кот чувствует себя в полной безопасности и искренне любит вас.

Об этом пишет Daily Express.

Первый и самый главный признак счастливого животного — это то, как оно отдыхает. Если ваш кот разваливается в самых забавных позах, выставляя живот напоказ и разбрасывая лапы в разные стороны, это знак безграничного доверия.

Реклама

«В дикой природе живот — самое уязвимое место, поэтому демонстрация его перед хозяином означает, что животное чувствует себя защищенным на 100%», — отмечают специалисты.

Еще одна привычка, часто беспокоящая хозяев, — внезапная гонка по квартире. Многие владельцы считают, что ночные забеги или резкое «тухание» по комнатам являются признаком гиперактивности. Однако аналитики опровергают этот миф. На самом деле, так называемые «зумизм» (zoomies) являются проявлением чистого счастья и отсутствия стресса. Когда кот устраивает гонку по мебели, он буквально выплескивает радость от комфортной жизни рядом с вами.

Если вы замечаете, что кот часами тихо наблюдает за вами, пока вы занимаетесь своими делами, это не просто любопытство.

Специалисты объясняют: «Таким образом любимец благодарит вас за заботу. Это молчаливое признание того, что вы важнейший человек в его мире».

Реклама

Особую глубокую привязанность демонстрируют те коты, которые ждут хозяев у порога или «случайно» оказываются рядом именно в момент вашего возвращения.

Исследователи поведения животных отмечают, что они могут делать вид, будто просто проходили мимо, но на самом деле пушистики с нетерпением ждали встречи и не могли дождаться момента, чтобы увидеть вас снова.

Тайные сигналы кошачьей близости

Существует также ряд других повседневных признаков, указывающих на то, что кот испытывает к вам максимальную близость:

«Массаж» лапками: когда кот мне вас лапами (топчется), он возвращается в состояние котенка рядом с мамой.

Бодание головой: так животное «метит» вас как свою собственность и члена своей стаи.

Сон рядом с вами: даже если кот просто лежит у края кровати, он выбирает ваше общество для самого уязвимого состояния — сна.

Эксперты призывают владельцев помнить, что каждый кот — это яркая индивидуальность, и его любовь может проявляться гораздо тише, чем у собак. Если научиться замечать эти мельчайшие детали, становится очевидным, насколько сильно любимец ценит совместную жизнь со своим хозяином.

Реклама

Напомним, раньше мы писали, почему кошка будит вас на рассвете и как это остановить.

Новости партнеров