Как понять, что партнер изменяет: 8 неочевидных сигналов

Измена не всегда начинается с помад на воротничке или тайных звонков. Эксперт по отношениям Аннабель Найт раскрывает тонкие психологические манипуляции, которые используют неверные партнеры для сокрытия правды. Обычная вежливость или излишняя детализация историй могут быть тревожными звоночками.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт по отношениям, семейный консультант и коуч Аннабель Найт за годы практики помогла сотням людей, которые столкнулись с кризисами в браке и длительных отношениях.

По ее словам, обращение за помощью далеко не всегда связано с каким-то резким или драматическим событием — в частности изменой. Гораздо чаще причиной становится постепенный распад коммуникации, эмоциональной близости и доверия между партнерами.

В то же время отсутствие прямых жалоб на неверность не означает, что в паре оба остаются верными или что роман на стороне невозможен. Много людей убеждены, что сразу заметили бы измену или даже склонность к ней, однако на практике сигналы часто бывают гораздо тоньше.

К тому же такие признаки легко пропустить, когда люди видят друг друга каждый день и привыкают к определенным моделям поведения. С позиции стороннего наблюдателя — консультанта, который не вовлечен эмоционально, — Найт выделяет ряд характерных поведенческих паттернов, которые могут свидетельствовать: человеку есть что скрывать.

В то же время, отмечает эксперт, для появления этих сигналов совсем не обязательно доходить до этапа семейной терапии. Она предлагает посмотреть на собственные отношения глазами специалиста и обратить внимание на следующие моменты.

Попытки контролировать нарратив

Найт называет это «дополняющими» высказываниями. Речь идет о ситуациях, когда один партнер позволяет другому сказать лишь несколько фраз, после чего вмешивается, добавляя собственные объяснения, чтобы перехватить инициативу или перевести разговор в выгодное для себя русло.

Внешне это может казаться проявлением единства или командной работы. Однако консультантка видит в таком поведении попытку контролировать впечатление окружающих об отношениях и влиять на то, как другой партнер воспринимает события.

Особенно это заметно во время разговоров с общими друзьями или родственниками, когда один из партнеров постоянно перебивает другого. По словам эксперта, стоит задуматься, почему человеку настолько важно контролировать восприятие отношений со стороны.

Постоянное согласие с мнением партнера

На первый взгляд, это может показаться положительным изменением — особенно если раньше партнер часто спорил или занимал оборонительную позицию. Однако резкая уступчивость в конфликтах нередко является тактикой избегания.

Найт отмечает, что ссоры редко остаются в пределах начальной темы. Чтобы не касаться неудобных вопросов, человек, который изменяет, может просто согласиться с позицией партнера, чтобы быстрее завершить разговор.

Внезапный всплеск «удобства» и готовности во всем уступать в сложных диалогах может быть поводом задуматься об истинных мотивах такого поведения.

Апелляции к собственным «границам»

Психологические термины давно стали частью повседневной речи — от «триггеров» до «травм» и «границ». Найт подчеркивает: установление личных границ в отношениях само по себе является вполне здоровой практикой. Однако настораживает, когда под прикрытием «границ» человек требует чрезмерного уровня приватности — например, категорически запрещает партнеру даже касаться его телефона. В таких случаях, отмечает эксперт, возникает логичный вопрос: что именно пытаются скрыть.

Заметные положительные реакции

Негативные эмоции люди научились скрывать значительно лучше, чем положительные. Гнев или грусть в социуме воспринимаются дискомфортно, поэтому их часто маскируют.

Зато положительные реакции сдерживать сложнее. По словам консультанта, если при обсуждении определенной темы партнер напряжен, но после изменения разговора внезапно ощутимо расслабляется или становится более открытым, это может свидетельствовать об облегчении — в частности из-за того, что опасную для него тему больше не поднимают.

Чрезмерное погружение в детали

Распространено представление, что человеку с секретами легче молчать. На самом деле, по наблюдениям Найт, те, кто врет близким, часто говорят слишком много.

Подробные, перегруженные подробностями истории о том, где человек был или с кем общался, могут быть способом отвлечь внимание. Когда партнера буквально «засыпают» новой информацией, его мозг занят обработкой деталей, а не поиском логических несостыковок.

Эксперт отмечает: правде не нужна сложная конструкция — в отличие от лжи.

Чрезмерный сарказм и шутки

Найт с осторожностью относится к сарказму и шуткам во время серьезных разговоров. В терапевтической практике это часто является способом избежать глубоких, дискомфортных эмоций — тех самых, которые могут вывести на тему измены.

Подобное поведение может проявляться и дома, когда партнер постоянно пытается свести все к шутке, не вступая в реальное обсуждение проблем.

Раздувание мелких обид

По словам эксперта, предатели не всегда являются циничными или безжалостными. Часто это люди, которым не хватает смелости завершить старые отношения, но в то же время хочется новых эмоций.

Чтобы оправдать собственную неверность, они начинают выставлять партнера виноватым, преувеличивая или придумывая мелкие оскорбления — например, ревнуя к обычному общению с друзьями.

Когда один человек систематически изображает другого «отрицательным героем» в любой ситуации, это, по мнению консультанта, может свидетельствовать о скрытых мотивах.

Закрытость в терапии и повседневном общении

Если пара уже дошла до семейной терапии, но один из партнеров остается эмоционально закрытым, это вызывает у специалистов подозрение. То же касается и повседневной жизни вне кабинета психолога.

Найт обращает особое внимание на язык тела: напряженные мышцы, сжатая челюсть, выступающие вены или, наоборот, замирание с неподвижным взглядом и задержанным дыханием. Такая реакция, известная как «freeze response», типична для ситуаций, когда человека застали на лжи.

Эксперт советует задуматься над этими сигналами, особенно если физическое напряжение появляется каждый раз, когда в разговоре упоминаются определенные люди из окружения партнера.

Напомним, ранее сообщалось, что женщины часто предчувствуют измену благодаря подсознательному анализу мелких изменений в поведении партнера. Основными тревожными сигналами являются внезапная скрытность с телефоном (пароли, нервная реакция на оповещения), эмоциональное отчуждение, игнорирование сообщений и потеря физической близости. Также стоит обратить внимание на постоянные задержки с путаными объяснениями, безосновательную агрессию, которая помогает предателю снять вину, и резкое обновление гардероба или духов. Если партнер избегает рассказов о своем дне, чтобы не запутаться во лжи, а ваша интуиция постоянно бьет тревогу — не игнорируйте это.