Как понять, что партнер вам не подходит: 9 вопросов, которые стоит поставить сразу

Многие осознают, с кем на самом деле встречаются, только тогда, когда становится слишком поздно. К моменту, когда появляются первые тревожные сигналы, человек уже эмоционально вовлечен, и внезапно уйти становится гораздо сложнее.

Об этом рассказала для Daily Mail сваха из австралийского города Перт Луанн Уорд.

Проработав более тридцати лет консультанткой по отношениям, Луанн Уорд пришла к выводу, что современные знакомства терпят неудачу вовсе не из-за нехватки вариантов. Главная проблема состоит в том, что люди позволяют «химии» управлять процессом выбора, тогда как реальной совместимости уделяется очень мало внимания.

«Притяжение и химия определяют ваше решение еще до того, как вы сможете высказать свое мнение», — пояснила эксперт.

Она отмечает, что постоянно наблюдает одну и ту же закономерность: люди, подвергшись первоначальному ажиотажу и страсти, лишь через несколько месяцев понимают, что пытались построить что-то совсем не с тем человеком.

Как проверить совместимость: 9 ключевых вопросов

Теперь эксперт призывает одиноких людей коренным образом изменить этот подход. Вместо того чтобы полагаться исключительно на интуицию, Луанн Уорд разработала девять вопросов, которые она советует задавать всем своим клиентам на ранних этапах знакомства.

Эти вопросы специально разработаны для того, чтобы отсеять поверхностную искру и выяснить, действительно ли человек подходит вам. В основе ее теории лежит то, что совместимость — это не то, что оказывается впоследствии, а то, что можно определить с самого начала.

Девять важнейших вопросов на свидании:

Какие ожидания в отношениях вы считаете нереалистичными?

Если бы вы могли вернуться в прошлое и починить разрушенный мост — с кем бы вы это сделали и почему?

За чем к вам обращаются самые близкие вам люди?

Что было самым сложным, что вам когда-нибудь приходилось делать, и почему?

Как вы предпочитаете разрешение конфликтов?

Опишите идеальный день.

В чем вы не готовы пойти на компромисс?

Где вы видите себя через три года?

Что должно произойти, чтобы вы ушли от любимого человека?

Экспертша подробно объяснила логику этих вопросов. Например, вопрос о нереалистичных ожиданиях быстро покажет, стремитесь ли вы к одинаковым партнерским отношениям. А вопрос о «разрушенном мосте» и прошлом продемонстрирует способность человека брать на себя ответственность и его эмоциональную зрелость.

Вопрос о самых сложных жизненных ситуациях позволяет понять, растет ли человек под давлением или ломается, когда становится тяжело. Согласованность образа жизни (описание идеального дня) и личные границы (на что человек не готов уйти) — это столбы, без которых, по словам экспертки, никакое физическое притяжение не сможет преодолеть пропасть в долгосрочной перспективе.

«Идеальный человек — это не просто тот, кто тебе нравится. Это человек, чей характер вызывает уважение и чье будущее совпадает с вашим», — отмечает эксперт.

Уорд убеждена, что эти вопросы не превращают свидание в допрос и не разрушают романтику. Напротив, они его защищают. В мире знакомств, где время легко тратится впустую, понимание того, что и когда спросить, может стать решающим фактором между очередным тупиком и действительно долгосрочными отношениями.

