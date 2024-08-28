Как понять, что перед вами человек с низким уровнем интеллекта: 6 признаков

Общение с глупыми людьми часто приводит к истощению, поэтому лучше сразу понять, кто перед вами.
Если вы познакомились с человеком и не можете оценить уровень его умственных способностей, вам поможет этот список признаков низкого интеллекта.
Какие 6 признаков того, что перед вами не очень умный человек
- Отсутствие чувства юмора. Это одна из самых характерных черт незрелого ума. Глупый человек совсем не чувствует тонкой иронии и сарказма, он может обидеться на шутку или вообще не понять ее.
- Чрезмерная суетливость. Если человек пытается привлечь к себе внимание любым способом, то это признак небольшого ума. Не стоит путать таких людей с харизматическими личностями, которые не напрягают других, общение с ними – это сплошное удовольствие.
- Неумение выстроить диалог. Здесь речь идет не об интровертах, а о тех, кто много говорит, но мало слушает. Если собеседник часто перебивает, постоянно стремится к монологу, говорит только за себя, то перед вами настоящий дурак. Умные люди выстраивают общение, уважая своего оппонента.
- Глупые никогда не сомневаются. Если человек слишком уверен в себе, скорее всего он просто обделен способностью мыслить логически. Самокритика по отношению к себе и правильности своего выбора или действий – это признак разумных людей. А дураки считают, что во всем лучшие и самые умные.
- Не чувствуют собеседника. Если человек не видит, что собеседник не настроен на диалог, избегает его всеми способами, он имеет низкий уровень эмпатии и интеллекта. Обычно таким людям не важно, будут их слушать или нет, они просто хотят выговориться.
- Имеют категорические суждения. Люди невысокого ума не видят золотой середины, для них есть только черное и белое. Именно поэтому они довольно часто плохо ладят с другими людьми. Ведь не могут полностью углубиться в суть проблемы, потому что не видят ни ее содержания, ни контекста.
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