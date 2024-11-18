Как понять, что перед вами завистник: 3 ключевых признака

Да, мы не можем нравиться всем, но есть такие люди, которым, кажется, вообще никто не нравится. Они критикуют чужие достижения, внешность или образ жизни. Психологи говорят, что завистники так ведут себя, потому что таким образом пытаются уберечь себя от разочарования и чувства вины. Итак, рассказываем, как понять, что перед вами завистливый человек.

Какое поведение указывает на то, что перед вами завистник

Критикует чужие достижения. Умаляя чужие успехи на работе, в учебе или личной жизни, завистник их обесценивает. В психологии это называется механизмом самозащиты. Таким образом, человек защищает свою психику от негативных эмоций и чувств — вины, раздражительности, зависти. Потому что думает, что не может добиться таких же успехов.

Умаляя чужие успехи на работе, в учебе или личной жизни, завистник их обесценивает. В психологии это называется механизмом самозащиты. Таким образом, человек защищает свою психику от негативных эмоций и чувств — вины, раздражительности, зависти. Потому что думает, что не может добиться таких же успехов. Сплетничает. Завистники не могут удержаться от того, чтобы не злословить. Наверное, вы слышали много фраз типа "он воспользовался знакомствами, чтобы устроиться на престижную работу", "ее отец устроил в университет, она бы сама никогда не поступила", "ему все так легко удается, это не просто так". Завистник пытается нивелировать достижения других людей, объясняя это тем, что им помогли или просто повезло.

Завистники не могут удержаться от того, чтобы не злословить. Наверное, вы слышали много фраз типа "он воспользовался знакомствами, чтобы устроиться на престижную работу", "ее отец устроил в университет, она бы сама никогда не поступила", "ему все так легко удается, это не просто так". Завистник пытается нивелировать достижения других людей, объясняя это тем, что им помогли или просто повезло. Преднамеренно создает неприятности. Завистники могут доставлять мелкие неприятности за спинами других. Например, говорить руководителю о некомпетентности своих коллег, клеветать или настраивать людей друг против друга. Закулисные игры и сплетни – это обычное дело для завистников.

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