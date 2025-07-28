Как понять, что пора копать картофель: агрономы поделились основным признаком спелости урожая

Как понять, что пора копать картофель / © unsplash.com

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Самым верным признаком того, что пора копать картофель, является состояние его ботвы. Пока оно сочное, зеленое, это означает, что растение еще активно работает. Через листья происходит фотосинтез, а энергия устремляется в клубни. Как только вы заметили, что ботва начала естественно буреть, желтеть, легла на землю — это сигнал. Растение завершает жизненный цикл и клубни прекратили рост.

Однако не стоит торопиться и сразу хвататься за лопату. Когда ботва уже высохла, дайте картофелю «отдохнуть» 10-20 дней в земле (при сухой погоде). Зачем нужно это делать? Кожа клубней за этот период станет более грубой и укрепится. Это естественный защитный слой, который позже убережет плоды от механических повреждений и станет барьером для бактерий.

Для проверки готовности картофеля, произведите пробное выкапывание одного кустика. После этого просто потрите клубень пальцем. Если кожура крепкая, остается на месте и не стирается, а сами картофелины без проблем отделяются от корней — пришло время.

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Помните, что для копания картофеля есть идеальные условия: температура воздуха от 10 до 17 градусов. Лучше выбирать менее жаркие дни, иначе клубни получат “тепловой” удар. А это снизит сроки их хранения. Плохо копать после сильных дождей, когда земля влага — грязь сильно налипает, а сами плоды легче повредить.

После выкапывания картофель следует просушить. Для этого ее раскладывают одним слоем в тени, лучше под навесом или в хорошо проветриваемом помещении на несколько часов. На открытом солнце оставлять клубни запрещено, иначе они могут позеленеть под действием солнца, выделяя токсическое вещество — соланин.