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Как понять, что пора копать картофель: агрономы поделились основным признаком спелости урожая
Очень важно не прогадать с идеальным временем выкапывание картофеля. Если поторопиться, то можно получить “водянистые” клубни. Если опоздать, можете потерять часть урожая из-за капризов погоды или болезни. На что обратить внимание, чтобы не прогадать?
Самым верным признаком того, что пора копать картофель, является состояние его ботвы. Пока оно сочное, зеленое, это означает, что растение еще активно работает. Через листья происходит фотосинтез, а энергия устремляется в клубни. Как только вы заметили, что ботва начала естественно буреть, желтеть, легла на землю — это сигнал. Растение завершает жизненный цикл и клубни прекратили рост.
Однако не стоит торопиться и сразу хвататься за лопату. Когда ботва уже высохла, дайте картофелю «отдохнуть» 10-20 дней в земле (при сухой погоде). Зачем нужно это делать? Кожа клубней за этот период станет более грубой и укрепится. Это естественный защитный слой, который позже убережет плоды от механических повреждений и станет барьером для бактерий.
Для проверки готовности картофеля, произведите пробное выкапывание одного кустика. После этого просто потрите клубень пальцем. Если кожура крепкая, остается на месте и не стирается, а сами картофелины без проблем отделяются от корней — пришло время.
Помните, что для копания картофеля есть идеальные условия: температура воздуха от 10 до 17 градусов. Лучше выбирать менее жаркие дни, иначе клубни получат “тепловой” удар. А это снизит сроки их хранения. Плохо копать после сильных дождей, когда земля влага — грязь сильно налипает, а сами плоды легче повредить.
После выкапывания картофель следует просушить. Для этого ее раскладывают одним слоем в тени, лучше под навесом или в хорошо проветриваемом помещении на несколько часов. На открытом солнце оставлять клубни запрещено, иначе они могут позеленеть под действием солнца, выделяя токсическое вещество — соланин.