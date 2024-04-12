Как понять, что пора сажать картофель: по погодным условиям и народным приметам

Огородники со стажем определяют, что пришло время сажать картофель по погодным условиям. Также иногда обращают внимание на народные приметы.

Выращивание картофеля – процесс, требующий внимания к деталям. Высадка считается одним из важнейших процессов, ведь от него напрямую зависит будущий урожай. Делать это нужно в правильное время.

Как определить, что пора сажать картофель? Кто пользуется лунным календарем, кто подсматривает у соседей. Но опытные огородники знают, что нужно обращать внимание и на погодные условия.

Прежде всего, стоит отметить, что картофель является теплолюбивым растением. Поэтому сажать ее нужно тогда, когда земля уже прогреется до +8-10 градусов до глубины 12-14 см. В среднем по Украине это происходит в начале мая. Однако точные сроки могут изменяться от региона и погодных условий.

Как подготовить клубни к высадке

Немаловажным процессом является подготовка клубней к высадке. Огородники советуют примерно за месяц до этого вынести клубни из хранилища, чтобы они проросли. Так вы получите дружеские и довольно крепкие побеги.

Проращивать картофель можно разными способами:

в ящиках – клубни выкладывают в один слой на влажные торф или опилки;

– клубни выкладывают в один слой на влажные торф или опилки; на свете – клубни размещают в светлом месте ростками вверх (например, на подоконнике);

– клубни размещают в светлом месте ростками вверх (например, на подоконнике); в теплом помещении – температура воздуха должна достигать +15-20 градусов, но в помещении должно быть темно.

Нужно также правильно сажать картошку. Прежде всего, между строчками должно быть расстояние 60-70 см. Выкапываются лунки глубиной до 15 см и в них располагается несколько клубней ростками вверх. Лунки засыпаются землей с формированием небольших холмов.

Когда сажать картошку по народным приметам

Наши предки приметили, если в этот день погода теплая, то в этот день будет идти дождь. Некоторые из них можно использовать и сегодня:

на бузине появились цветы – можно начинать сажать картофель;

когда на берегу листья уже достигают размера копейки — пришло время сажать клубни;

бросьте ком земли на дорогу — если она прилипла, почва еще слишком влажная, а если рассыпалась — можете сажать.

Последним сроком высадки картофеля в древности считался "летний" Николай (по новому календарю — 9 мая, а по старому — 22 мая).

Конечно, исключительно на народные приметы полагаться не стоит, лучше обратить внимание на метереологические прогнозы в вашем регионе.

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