Как понять, что пришло время спиливать яблоню: садоводы поделились основными признаками

Садоводы обычно стараются дополнительно ухаживать за старыми деревьями на участке, чтобы они еще могли плодоносить. Но иногда единственный выход – это спилить яблоню.

Тщательно осмотрите яблоню. Если на дереве много мест, уже съеденных трутовиком, это означает, что никакой уход не поможет реанимировать его. Трутовик – это один из основных паразитов, являющийся многолетним грибом. Для плодовых деревьев он смертельный враг №1.

Когда на стволе яблони или другого дерева появляется гриб трутовик, значит инфекция внутри образовалась уже очень давно. Она постепенно уничтожала древесину, делая ее внутри рыхлой и мягкой.

Еще одним признаком, что яблоню пора спиливать, есть определенные изменения в коре. Если она уже начинает отслаиваться самостоятельно, даже без посторонних повреждений, это свидетельствует о том, что дерево начинает гибнуть. Спасти такую яблоню уже невозможно. Даже если вы будете использовать лучшие удобрения и разнообразные народные методы.

Последний, но не менее важный признак, что пора брать в руки пыльцу, чтобы спилить яблоню, есть появление на стволе сквозных дупел. Конечно, кому-либо не хочется терять дерево, долгое время росшее на участке и дарившее вкусные плоды, но в определенные моменты нужно отбросить сентиментальность и освободить место для новых насаждений.

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