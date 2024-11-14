Как понять, что сливочное масло настоящее и качественное: 4 проверенные методы

Как в домашних условиях проверить, настоящее ли сливочное масло: лучшие способы.
Некоторые недобросовестные изготовители могут добавлять растительные заменители в продукт. Есть несколько простых методов проверить, что сливочное масло действительно качественное и натуральное. Рассказываем, как определить в домашних условиях, есть ли в масле какие-нибудь примеси или нет.
Как проверить, настоящее ли сливочное масло
- Разрежьте масло ножом. Если продукт легко отделяется от ножа, значит масло настоящее. Ненастоящее масло будет липнуть к лезвию и не будет отделяться.
- Кипяток. Бросьте кубик сливочного масла в кипяток, если на поверхности появится пятно молочного жира, продукт натуральный. Масло с примесями пальмового жира не будет расплавляться, а будет разваливаться под действием высокой температуры.
- Низкая температура. Если разрезать замороженное масло и оно будет колоться на куски, значит, продукт натуральный. Когда вам удалось отрезать ровный ломтик, продукт имеет примеси.
- Проверка во время жарки. Натуральное сливочное масло будет равномерно таять на сковородке, не будет пениться и будет приятно пахнуть. Продукт с примесями пенится, дымится и выделяет воду во время жарки.
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