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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
153
Время на прочтение
2 мин

Как понять, что смартфон скоро сломается: неочевидные признаки, которые нельзя игнорировать

Такие симптомы часто возникают незадолго до серьезных проблем с телефоном.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как понять, что телефон скоро сломается

Как понять, что телефон скоро сломается / © www.freepik.com/free-photo

Смартфон — это наш надежный помощник, без которого трудно представить современную жизнь. Но даже самые качественные устройства со временем выходят из строя. Проблема в том, что поломка не всегда возникает внезапно. Часто устройство предварительно подает тонкие сигналы о приближающейся серьезной неисправности. Если их обнаружить вовремя, то можно будет избежать лишних затрат на новый телефон.

Какие признаки того, что смартфон скоро сломается

  • Смартфон греется даже без погрузки. Нагрев во время зарядки или игр — это нормально. Но если устройство перегревается при просмотре сообщений или в режиме ожидания, это тревожный сигнал. Причиной может быть износ аккумулятора, внутреннее короткое замыкание или нарушение в работе процессора.

  • Зарядка идет очень быстро или слишком медленно. Если телефон начал очень быстро заряжаться и так же быстро разряжаться, или зарядка идет несколько часов вместо привычных 40-60 минут, здесь дело, скорее всего, в аккумуляторе и контроллере питания. И это один из первых звоночков о том, что жизнь смартфона подходит к концу.

  • Периодическое пропадание сигнала мобильной связи. Смартфон внезапно теряет мобильную связь, не видит Wi-Fi или Bluetooth? Это могут быть проблемы с антенным модулем и материнской платой. Такие неисправности обычно прогрессируют и в конечном счете приводят к полной потере связи.

  • Сенсор начинает жить своей жизнью. Экран реагирует на прикосновения с задержкой или, наоборот, нажимает кнопки самостоятельно? Это признак сбоев в работе сенсорного слоя дисплея, а иногда и сигнал о внутреннем повреждении после падения или попадания влаги внутрь устройства. Если игнорировать эти неисправности, скоро сенсор может полностью отказать.

  • Смартфон часто самостоятельно перезагружается. Даже если это случается раз в несколько дней, это уже повод для беспокойства. Самопроизвольное выключение и перезагрузка без причины обычно свидетельствует о сбоях в работе системной платы или проблемах с аппаратной частью.

  • Тормоз и зависание без серьезной нагрузки. Если смартфон начал зависать даже на простых приложениях, самопроизвольно закрывает программы и не реагирует на команды, это не всегда проблема обновлений. Часто такие симптомы указывают на износ памяти, перегрев и предстоящий сбой операционной системы.

Что делать, чтобы спасти телефон

  • Не игнорируйте даже незначительные изменения в поведении устройства.

  • Сделайте резервную копию важных данных: фото, контактов, документов.

  • Отнесите гаджет в сервисный центр диагностики.

  • Если телефон гарантирован, не откладывайте обращение к официальному сервису.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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