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Как понять, что смартфон скоро сломается: неочевидные признаки, которые нельзя игнорировать
Такие симптомы часто возникают незадолго до серьезных проблем с телефоном.
Смартфон — это наш надежный помощник, без которого трудно представить современную жизнь. Но даже самые качественные устройства со временем выходят из строя. Проблема в том, что поломка не всегда возникает внезапно. Часто устройство предварительно подает тонкие сигналы о приближающейся серьезной неисправности. Если их обнаружить вовремя, то можно будет избежать лишних затрат на новый телефон.
Какие признаки того, что смартфон скоро сломается
Смартфон греется даже без погрузки. Нагрев во время зарядки или игр — это нормально. Но если устройство перегревается при просмотре сообщений или в режиме ожидания, это тревожный сигнал. Причиной может быть износ аккумулятора, внутреннее короткое замыкание или нарушение в работе процессора.
Зарядка идет очень быстро или слишком медленно. Если телефон начал очень быстро заряжаться и так же быстро разряжаться, или зарядка идет несколько часов вместо привычных 40-60 минут, здесь дело, скорее всего, в аккумуляторе и контроллере питания. И это один из первых звоночков о том, что жизнь смартфона подходит к концу.
Периодическое пропадание сигнала мобильной связи. Смартфон внезапно теряет мобильную связь, не видит Wi-Fi или Bluetooth? Это могут быть проблемы с антенным модулем и материнской платой. Такие неисправности обычно прогрессируют и в конечном счете приводят к полной потере связи.
Сенсор начинает жить своей жизнью. Экран реагирует на прикосновения с задержкой или, наоборот, нажимает кнопки самостоятельно? Это признак сбоев в работе сенсорного слоя дисплея, а иногда и сигнал о внутреннем повреждении после падения или попадания влаги внутрь устройства. Если игнорировать эти неисправности, скоро сенсор может полностью отказать.
Смартфон часто самостоятельно перезагружается. Даже если это случается раз в несколько дней, это уже повод для беспокойства. Самопроизвольное выключение и перезагрузка без причины обычно свидетельствует о сбоях в работе системной платы или проблемах с аппаратной частью.
Тормоз и зависание без серьезной нагрузки. Если смартфон начал зависать даже на простых приложениях, самопроизвольно закрывает программы и не реагирует на команды, это не всегда проблема обновлений. Часто такие симптомы указывают на износ памяти, перегрев и предстоящий сбой операционной системы.
Что делать, чтобы спасти телефон
Не игнорируйте даже незначительные изменения в поведении устройства.
Сделайте резервную копию важных данных: фото, контактов, документов.
Отнесите гаджет в сервисный центр диагностики.
Если телефон гарантирован, не откладывайте обращение к официальному сервису.