Как понять, что стиральная машина скоро сломается: специалисты назвали три основных признака

К сожалению, ни одна техника не может работать вечно. И стиральная машина не исключение.

Важно вовремя распознать признаки необходимости замены старой стиральной машины новой, чтобы избежать неожиданных затоплений или ломаний.

Сильная вибрация и чрезмерный шум

Если вы услышали, что во время работы стиральная машина начала сильно вибрировать или издавать чрезмерный шум, даже может переместиться с места на место, это повод для беспокойства. Такое может указывать на то, что в нем вышли из строя подшипник, амортизатор или другие важные детали. Очень важно как можно скорее пригласить мастера.

Однако в таком случае паниковать рано. Убедитесь, что из труб не протекает вода. К примеру, если стиральная машина стоит на керамической плитке, а из труб течет жидкость, то на ней техника может слегка "скользить". Особенно при отжиме одежды.

После стирки белье грязное и неприятно пахнет

Если вы заметили, что после стирки одежда не пахнет свежестью, а наоборот остается загрязненной, то это может свидетельствовать о нескольких проблемах:

фильтр засорился — из-за этого невозможен нормальный отвод воды, поэтому происходит чрезмерное размножение бактерий;

сломался ТЭН – поэтому вода не нагревается до нужной температуры, из-за чего качество стирки снижается;

помпа сломалась – она не может полностью выкачивать грязную воду, что становится причиной появления неприятного запаха;

износились манжеты люка – в бак попадает вода, вызывающая появление грибка и плесени.

Стиральная машина была приобретена слишком давно

Даже если нет видимых повреждений, старая стиральная машина может в любой момент выйти из строя. Более того, старые модели обычно потребляют больше энергии и воды, а потому не экономичны.

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