Что значит по-настоящему любить: три цитата Антуана де Сент-Экзюпери / © Unsplash

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Любовь — особенное чувство, которое наполняет жизнь каждого человека содержанием, обогащая ее и вдохновляя на новые свершения. Оно может обладать множеством форм и проявлений, но издавна остается важнейшей составляющей человеческого бытия.

Произведения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери наполнены мудрыми высказываниями об этом чувстве. Он, как никто другой, смог проникнуть в самую сущность любви, выразить сложное простыми словами, вдохновив читателей со всего мира.

Например, одна из его цитат звучит так: "Любить — не значит смотреть друг на друга. Любить — значит смотреть в одном направлении".

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Как понять, что такое настоящая любовь / © Unsplash

И действительно, истинное чувство раскрывается совсем не тогда, когда смотришь влюбленными глазами на другого человека, а тогда, когда вы оба стремитесь к общей цели, когда есть желания, которые перекликаются, и вы шагаете в будущее, взявшись за руки.

Еще одна цитата великого писателя связана с неразделенными чувствами, которые, к сожалению, так часто встречаются в жизни: "Если ты любишь без надежды на взаимность — молчи о своей любви. В тишине она принесет плоды". Антуан де Сент-Экзюпери считал, что лучше молчать о своих чувствах, если знаешь, что они безответны. Тогда с течением времени они просто исчезнут и никому не принесут беды.

Последняя цитата показывает нам, что не стоит путать обычную жажду обладания человеком и настоящую любовь: "Не смешивайте любовь с жаждой овладеть, которая приносит столько страданий. Вопреки общепринятым мыслям, любовь не приносит страданий. Мучает желание овладеть, а оно — противоположность любви".

Эти слова нам напоминают — когда желаешь только тело другого человека, не любя его, это разрушает, приносит страдания, с которыми позже очень трудно справиться. Настоящая любовь никогда не заставит человека страдать.

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