Как понять, что у ребенка депрессия: детальный разбор симптомов для родителей

Депрессия у детей

Когда взрослые думают о депрессии, они обычно представляют человека, который постоянно плачет, скучает или не может подняться с постели. Однако детская и подростковая депрессия выглядит совсем по-иному. Психологи подчеркивают, что по незрелости психики дети часто не могут понять, что с ними происходит, и тем более не способны выразить свою душевную боль словами. Вместо этого их состояние проявляется из-за резких изменений в поведении, которые родители ошибочно считают обычной ленью, плохим характером или подростковым бунтом. Чтобы вовремя спасти ребенка от тяжелого расстройства, взрослым необходимо научиться замечать специфические поведенческие маркеры.

Как распознать депрессию в детском и подростковом возрасте

Скрытая агрессия вместо печали

Одним из главных открытий многих родителей становится то, что депрессия в молодом возрасте чаще всего маскируется под постоянную раздражительность, враждебность и вспышки гнева. Если взрослый замыкается в себе, ребенок начинает остро реагировать на любые внешние раздражители. Малейшее замечание, просьба убрать в комнате или выключить компьютер, вызывает бурю протеста, крики или даже захлопывание двери. Психологи объясняют, что за таким агрессивным поведением подростки подсознательно пытаются скрыть свой внутренний хаос, беспомощность и сильную эмоциональную боль, защищаясь от окружающего мира.

Утрата интереса к жизни и хроническая усталость

Еще один тревожный сигнал — внезапный отход от вещей, которые раньше доставляли ребенку огромное удовольствие. Это состояние в психологии называется ангедонией. Если ваш сын или дочь раньше охотно ходили на спорт, рисовали, общались с друзьями, а теперь полностью забросили свои хобби и часами бесцельно лежат на диване, уставившись в телефон — это не лень. При депрессии уровень энергии в организме падает настолько низко, что даже простые ежедневные действия, такие как подъем с кровати, утренний душ или выполнение домашних задач, требуют от ребенка колоссальных, почти невыносимых усилий. Она постоянно чувствует себя истощенной, даже если ничего не делала в течение дня.

Социальное отстранение и изменения в биологических ритмах

Депрессия заставляет ребенка полностью изолироваться от социума. Родители начинают замечать, что подросток прекращает ходить на прогулки со сверстниками, не отвечает на звонки друзей, избегает семейных обедов и пытается стать «невидимым» в собственном доме, постоянно закрываясь в комнате.

Параллельно с этим рушатся базовые физиологические процессы. Ребенок часами крутится в постели, не в состоянии заснуть до глубокой ночи из-за тревожных мыслей, или наоборот — спит по двенадцать часов в сутки, но просыпается совершенно разбитым. Наблюдается либо полный отказ от еды из-за постоянной тошноты и отсутствия вкуса к жизни, либо наоборот — хаотическое поглощение сладостей и фастфуда, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку гормонов радости.

Физическая боль без медицинских причин

Поскольку детям тяжело сформулировать фразу «мне эмоционально плохо», их тело начинает сигнализировать о проблеме из-за психосоматики. Ребенок может регулярно жаловаться на сильные головные боли, спазмы и дискомфорт в желудке или хроническую ломоту в суставах. Родители начинают водить ее по врачам, однако многочисленные медицинские обследования, анализы и осмотры педиатров показывают, что ребенок абсолютно здоров. Такие соматические жалобы являются прямым следствием длительного стресса и депрессивного состояния, истощающего нервную систему.

Что делать родителям: изменение подхода к воспитанию

Психологи призывают родителей отказаться от критики, обвинений в эгоизме или попыток «воспитать» ребенка ультиматумами. Фразы в стиле «тебе просто нужно заняться делом» или «в твоем возрасте не из-за чего унывать» лишь усугубляют чувство вины и заставляют ребенка еще сильнее закрыться в себе.

Главная задача взрослых — проявить максимальную эмпатию и терпение. Нужно дать ребенку четко понять, что его любят и принимают в любом состоянии, даже если он злобный, молчаливый или беспомощный. Если вы замечаете эти симптомы в течение нескольких недель, следует деликатно предложить помощь и обратиться к квалифицированному специалисту, ведь депрессия является болезнью, требующей правильного и своевременного лечения.

