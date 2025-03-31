Как понять, что у ваших отношений нет будущего: три самых главных признака

Как узнать, что отношения не имеют будущего / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Если один из партнеров постоянно идет на компромиссы и вкладывает кучу сил и времени во взаимоотношения, однако ничего не получает взамен, это тревожный знак. Психологи рекомендуют задуматься, стоит ли быть в таких отношениях. Рассказываем, ссылаясь на портал Psychology Today, какие три признака того, что у взаимоотношений совсем нет будущего.

Почему в отношениях важно придерживаться личных границ

В психологии есть понятие «стандарт отношений» — это ожидания, глубинные ценности и потребности, по которым люди выбирают себе партнеров. Если в паре двое соблюдают свои стандарты, они будут уважать личные границы друг друга и вкладываться во взаимоотношения поровну.

Но если кто-то из влюбленных начинает жертвовать собой и своими интересами ради другого, такие отношения не принесут счастья. Более того, они обречены и не будут иметь развития.

Реклама

Психологи рекомендуют не пренебрегать своими потребностями и соблюдать собственные границы, потому что это отражает уважение и любовь к себе. Ведь человек сам показывает, как с ним можно обращаться, а как нельзя. И если один из партнеров себя не уважает и не ценит, то другой также не будет его уважать.

Какие самые главные признаки того, что отношения не будут иметь будущего

Вы постоянно оправдываете поведение партнера. Вы ожидали от своего любимого человека одного, а получили совсем другое. Партнер делает вам больно, игнорирует ваши желания и знает об этом. Однако вы постоянно пытаетесь найти ему оправдание, идете на уступки и ищете компромиссные решения. Да, компромиссы крайне важны для гармоничных и крепких отношений, но когда они становятся односторонними, счастья от таких отношений ждать не стоит.

Вы надеетесь, что любимый человек изменится. Многие верят в то, что партнер со временем изменится и все будет хорошо. Ради этого люди способны терпеть неуважение, ложь и даже безразличие, занижая свои стандарты. Однако изменить кого-то невозможно, если он сам этого не захочет. Поэтому здесь следует подумать, сколько еще вы готовы ждать и терпеть такое отношение к себе.

Только вы пытаетесь улучшить отношения. Крепкие и счастливые отношения строятся совместными усилиями партнеров. Если один из партнеров прилагает все усилия для улучшения взаимоотношений, а другой нет, нарушается равновесие. Некоторые люди ради своей второй половинки готовы на все, однако не получая ничего вместо этого, чувствуют себя истощенными и несчастными. А тот партнер, которому безразлично, отдаляется еще больше. В таком случае психологи рекомендуют обратить внимание на себя и завершать такие отношения. Следует научиться осознавать свою ценность и сначала думать о себе. Только так можно выстроить крепкие, счастливые и долговременные отношения.