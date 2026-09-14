Как понять, что вас собираются уволить: скрытые сигналы и язык тела в офисе

Увольнение с работы / © Getty Images

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Возвращение в офисную рутину после отдыха нередко сопровождается ощущением напряжения в коллективе. Однако тревожные сигналы от коллег или руководства не всегда являются следствием «послеотпускной депрессии» или паранойи. Эксперт по языку тела рассказал о том, как расшифровать поведение окружающих и распознать угрозу сокращения.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Главные признаки того, что вас готовят к сокращению

Эксперт по языку тела Майк Картер отмечает, что о предстоящем увольнении свидетельствует не один отдельный жест, а целый комплекс невербальных сигналов.

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Такой тревожный пакет поведения со стороны руководителя или HR-специалиста включает:

Избегание зрительного контакта: собеседник прячет глаза или не смотрит прямо на вас.

Скрытые ладони: руки прячут в кармане, за спину или под мышки.

Закрытая поза и поверхностное дыхание: человек скрещивает руки, словно обнимает себя для защиты, и дышит ускоренно.

Если эти признаки обнаруживаются одновременно, стоит обновить резюме — это весомый сигнал того, что вы оказались в списках сокращений.

Как узнать, что о вас действительно думают коллеги

Направление стоп руководителя и мимика коллег могут раскрыть их подлинные намерения и отношение к вам:

Куда указывают стопы: При разговоре обратите внимание на ноги руководителя. Если кончики его обуви направлены на вас, он искренне заинтересован в диалоге. Если же они повернуты к двери или в сторону, шеф мечтает как можно быстрее закончить разговор.

Фальшивая улыбка Чтобы распознать неискренность коллеги, смотрите на участок между бровями. Если во время улыбки кожа там сморщивается — эмоция настоящая. Если зона остается неподвижной, улыбка натянута и фальшива.

Как завоевать доверие: Чтобы привлечь к себе собеседника, держите ладони в поле его зрения. Утаивание рук на подсознательном уровне считывается как нечестность.

Советы эксперта ФБР и онлайн-этикет

Бывший агент ФБР Джо Наварро советует обращать внимание не на отдельные вымышленные мифы типа касания носа, а на эмоциональную реакцию человека в ответ на конкретные триггерные слова. Для демонстрации уверенности он советует следить за осанкой, говорить спокойным и низшим тембром, а также использовать жест «шпиль» — соединять кончики пальцев рук.

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Во время рабочих звонков в Zoom специалисты рекомендуют воздерживаться от неподвижного «каменного» взгляда и не проверять почту, поскольку движение глаз всегда выдает отвлечение. Для создания эффекта заинтересованности достаточно легких естественных наклонов головы в сторону экрана.

Визуализация дыхания

Раньше мы писали о полезной антистресс-технике, которая поможет снизить напряжение в теле.

Примите удобное положение, закройте глаза и начните дышать диафрагмой. На вдохе представьте, что все напряжение в вашем теле проходит от конечностей до груди.

На выдохе представьте, как напряжение покидает тело вместе с дыханием и рассеивается прямо перед вами.

Повторяйте процесс, в скором времени вы почувствуете, как напряжение спадает.

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