Как понять, что ваш ангел-хранитель сейчас рядом с вами: пять главных признаков

Многие люди чувствовали моменты, когда мир вроде бы замирает, а внутри появляется спокойствие, которое невозможно объяснить логически. В народных верованиях это называют присутствием ангела-хранителя — тонкой энергией, сопровождающей нас в важные моменты жизни. Хотя увидеть его невозможно, есть знаки, подсказывающие, что мы не сами и нас оберегают высшие силы. Рассказываем, как можно почувствовать присутствие своего небесного защитника.

Внезапное чувство покоя среди хаоса. Когда волнение должно захлебнуть, вдруг наступает ясность и уверенность — это считают первым намеком на поддержку сверху. Такие моменты не похожи на самовнушение: сердце успокаивается буквально за секунды, а мысли становятся чистыми, словно кто-то мягко убрал шум.

Неожиданная интуиция. Когда ощущение подсказывает пойти или поехать другим путем, позвонить кому-то именно сейчас или не принимать поспешных решений, и это избавляет от проблем, эзотерики объясняют это вмешательством ангела-хранителя. Такие подсказки обычно тихие, но очень четкие.

Повторяющиеся символы и числа. Если вы часто видите одинаковые числа, например, 111, 222, 12:12, знаки или символы, имеющие для вас значение, это тоже трактуют как способ общения ангела со своим подопечным. Так вселенная словно подсказывает, куда вам нужно пойти и какое решение принять.

Ощущение присутствия, которое нельзя объяснить. Иногда люди говорят, что почувствовали легкое движение воздуха, как будто рядом кто-то стоит, хотя никого нет. Или появляется чувство тепла на плече, словно невидимая рука коснулась, чтобы поддержать. Эзотерики считают это знаком близости ангела.