Как понять, что ваш ребенок зависим от игр: 10 подсказок для родителей

Игровая зависимость / © Getty Images

Реклама

Медицинские специалисты бьют тревогу, призывая родителей пристально следить за признаками игровой зависимости у своих детей. Раннее выявление этих «красных флажков» критически важно для минимизации негативного влияния на психическое и физическое здоровье ребенка. Игровая зависимость может привести к снижению успеваемости, социальной изоляции и многих проблем со здоровьем.

Об этом пишет Express.

«Игровая зависимость, как и любая другая, требует комплексного подхода к лечению и поддержке. Важно обращать внимание не только на симптомы, но и на основные причины, которые ее вызывают», — подчеркнул Марин Кристиан-Овидиу, главный исполнительный директор FreezeNova, онлайн-платформы для игр.

Реклама

Он добавил, что «раннее вмешательство и постоянная поддержка являются ключевыми для того, чтобы помочь детям развить здоровые отношения с играми».

10 ранних признаков потенциальной игровой зависимости

Навязчивые мысли об играх: постоянные размышления об играх даже в свободное время. Реакции отмены: раздражительность или беспокойство, когда нет возможности играть. Длительные игровые сессии: постепенно увеличение времени, необходимого для ощущения удовольствия от игры. Неудавшиеся попытки ограничить игру: повторные, но безуспешные попытки сократить время игры. Снижение интереса к другим занятиям: отказ от хобби и развлечений, ранее любимых. Продолжение игры, несмотря на проблемы: игнорирование физических или эмоциональных проблем, вызванных игрой. Обман по времени игры: ложь семье или друзьям о фактически проведенном времени за играми. Использование игр для побега от негатива: игра как способ избежать депрессии или тревоги. Постановка под угрозу отношений и возможностей: пожертвование социальными связями или образовательными возможностями для игры. Пренебрежение личной гигиеной и здоровьем: пропуск пищи, сна или гигиенических процедур для игры.

Читайте также Почему детям нельзя давать смартфон до 13 лет - научное исследование

Как родители могут помочь

Марин Кристиан-Овидиу отмечает, что родители играют решающую роль в борьбе с игровой зависимостью.

Важно поощрять детей к альтернативным занятиям. Таких как спорт, хобби и другие виды деятельности вне экрана. Поддержка сбалансированного ежедневного распорядка, включающего время для обучения, домашних обязанностей, физических упражнений и отдыха, является ключевой.

Кроме этого, важно следить за содержанием игр, в которые играет ребенок, убедившись, что они соответствуют его возрасту. Марин отмечает необходимость учить детей рискам чрезмерного использования игр и формировать понимание необходимости соблюдения границ. Родителям также следует подавать пример, демонстрируя сбалансированный подход ко времени, проведенному перед экраном, и выбирая здоровый образ жизни.

Реклама

«Поддержка открытого общения по поводу игровых привычек и любых связанных с ними проблем создает благоприятную среду», — подчеркивает Марин.

Использование родительского контроля для ограничения времени игры и доступа к ней также может быть эффективным инструментом. В случае необходимости следует обратиться за профессиональной помощью к психологу или консультанту, специализирующемуся на игровой зависимости.

«Принимая эти меры, вы, как родители, можете помочь своим детям развить здоровые отношения с играми и предотвратить негативные последствия зависимости», — заключает эксперт.

Напомним, мы все — от школьников до пенсионеров — зависимы от смартфонов. Может ли цифровая детоксикация помочь избавиться от этой привычки.

Реклама