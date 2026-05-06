Как понять, что ваши отношения токсичны: вирусный тест из одного вопроса для проверки чувств

Простой, но очень меткий вопрос помогает мгновенно оценить состояние отношений

Психотерапевт и консультант по вопросам психического здоровья Ясмин Маттар предлагает задать себе и партнеру только один ключевой вопрос для проверки отношений на здоровую привязанность.

О том, как отличить настоящее чувство от токсической зависимости, рассказывает Newsweek.

Главный маркер здоровой любви

Работая с клиентами, эксперт часто использует один проверенный метод, чтобы оценить состояние их партнерства и выявить скрытые проблемы. Она предлагает честно ответить только на один вопрос: «Если бы ваши отношения закончились сегодня, с вами все было бы хорошо, и смогли бы вы иметь собственную жизнь?».

«Здоровые отношения не должны заставлять вас чувствовать, что вы не можете жить без кого-либо. Вы можете любить их глубоко, скучать по ним и разбитое сердце, но вы все равно должны чувствовать, что вы существуете», — пояснила Ясмин Маттар.

Красные флажки и реакция сети

Психотерапевт отмечает, что многие люди ошибочно путают эмоциональную зависимость или тревожность с сильной любовью. По ее словам, ощущение невозможности существовать без партнера является серьезным «красным флажком», свидетельствующим о том, что отношения с самого начала вряд ли были здоровыми и стабильными.

Ролик специалисту в Сети с этим тестом на токсичность отношений собрал более 460 тысяч просмотров и вызвал бурную дискуссию в комментариях, где пользователи начали анализировать собственные типы привязанности. Одни признались, что после разрыва потеряли бы часть себя из-за тревожности, тогда как другие уверенно заявили, что, несмотря на разбитое сердце, их жизнь продолжалась бы в привычном русле.

«Огромное количество откликнувшихся на это людей показывает, насколько мы коллективно стремимся к безопасным, обоснованным отношениям. Здоровая любовь позволяет вам сохранить чувство себя», — подытожила терапевт.

