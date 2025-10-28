Как понять, что вы для питомца самый важный человек: ветеринары назвали 5 признаков

Собака / © unsplash.com

Реклама

Многие владельцы собак задумываются, кого их любимец обожает больше всего — ведь в семье может быть несколько претендентов на эту роль. Ветеринар Амир Анвари объяснил, по каким поведенческим сигналам можно понять, именно вы — самый важный человек в жизни вашего пса.

Об этом сообщило издание Mirror.

Первый и самый заметный признак — это стремление к постоянному физическому контакту. Если собака старается быть рядом, прижимается, спит возле вас или просто касается лапой — это явная демонстрация любви. К этому добавляются еще несколько характерных проявлений: пес следит за вами по дому, смотрит в глаза, реагирует на ваше отсутствие и проверяет, где вы, когда выходите из комнаты.

Реклама

В соцсетях пользователи в шутку подтвердили слова ветеринара. Один из них написал имеет «целых 0,03 секунды приватности в ванной». Другие рассказывали, что их собаки следят за каждым шагом, засыпают рядом и даже «обижаются», если хозяин ложится спать слишком поздно.

В свою очередь, британский ветеринар и ведущий шоу The Pet Show Джеймс Гринвуд советует обратить внимание на хвост животного. Именно через него собаки точнее всего выражают эмоции.

«У собак все зависит от хвоста! Они могут выражать целый спектр эмоций с помощью виляния хвостом. Хотя важно отметить, что не всегда виляние хвостом является признаком счастья, существуют два типа, которые сигнализируют о чистой радости у наших собак. Во-первых, виляние всем телом, которое начинается от плеч и виляет вплоть до кончика хвоста, — это буквально их счастливый танец. Во-вторых, виляние хвостом вертолета обычно зарезервировано для тех, кого считают особенно важными», — отметил ветеринар.

Если во время вашего возвращения домой любимец прыгает, облизывает, приносит игрушку или весело виляет хвостом — это несомненное доказательство: в сердце вашей собаки вы на первом месте.

Реклама

Напомним, специалисты назвали пять самых умных собак, которые поражают способностью к обучению и решению сложных задач.