Как понять, что вы очень нравитесь и вами заинтересованы: 6 фраз, говорящих о неравнодушии

Наверное, каждому из нас хочется понять, действительно ли нами интересуются и небезразличны к нам. Или это просто манипуляция, чтобы достичь какой-то своей цели из-за фальшивого интереса? Впрочем, есть несколько способов, чтобы понять, что мы действительно небезразличны и нравимся человеку. Это можно легко определить в разговоре. Рассказываем о 6 фразах, по которым можно понять, что вы действительно небезразличны человеку.

Как понять симпатию мужчины или женщины: 6 главных фраз

«Я заметил/заметила, что вам нравится (названо, что именно). Что именно вас заинтересовало в этом?» Если ваша личность интересна и человек хочет вас глубже узнать, то не будет пустых разговоров ни о чем. Собеседник попытается узнать, что вам нравится на самом деле.

Если ваша личность интересна и человек хочет вас глубже узнать, то не будет пустых разговоров ни о чем. Собеседник попытается узнать, что вам нравится на самом деле. «Вы говорили, что путешествовали в (указано, куда). Что вам больше всего там понравилось?» Человек хочет вызвать у вас приятные воспоминания, а также понять, любите ли вы путешествовать.

Человек хочет вызвать у вас приятные воспоминания, а также понять, любите ли вы путешествовать. «Я знаю, что вы добились успеха в (указано, в какой сфере). Можете рассказать мне, как вам это удалось?» Собеседнику не безразличны ваши достижения, он старается как можно больше узнать о вас действительно что-то важное.

Собеседнику не безразличны ваши достижения, он старается как можно больше узнать о вас действительно что-то важное. «Мне интересно ваше детство, кто ваши родители и предки. Расскажите что-нибудь об этом». Если человек интересуется вашим детством, историей вашего рода, тогда вы действительно нравитесь ему.

Если человек интересуется вашим детством, историей вашего рода, тогда вы действительно нравитесь ему. «Посоветуйте мне любую интересную книгу, фильм или музыку, которые вам нравятся». Такая просьба свидетельствует об искренности намерений собеседника. Поскольку для некоторых людей общие вкусы играют очень важную роль.

Такая просьба свидетельствует об искренности намерений собеседника. Поскольку для некоторых людей общие вкусы играют очень важную роль. «Мне хотелось бы услышать ваше мнение о…». Если человек с вами советуется, спрашивает ваше мнение, значит, вы ему небезразличны.

Читайте также:

7 признаков того, что партнер вас не ценит и не любит: ваши отношения не будут длиться долго

6 «невинных» фраз, которые означают, что близкие люди пытаются вас контролировать

Что нужно сделать женщине после 40, чтобы никогда не быть одинокой: три шага к личному счастью