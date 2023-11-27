Как понять, что вы очень нравитесь и вами заинтересованы: 6 фраз, говорящих о неравнодушии

Во время беседы легко можно определить, кому вы действительно небезразличны и вами искренне интересуются.
Наверное, каждому из нас хочется понять, действительно ли нами интересуются и небезразличны к нам. Или это просто манипуляция, чтобы достичь какой-то своей цели из-за фальшивого интереса? Впрочем, есть несколько способов, чтобы понять, что мы действительно небезразличны и нравимся человеку. Это можно легко определить в разговоре. Рассказываем о 6 фразах, по которым можно понять, что вы действительно небезразличны человеку.
Как понять симпатию мужчины или женщины: 6 главных фраз
- «Я заметил/заметила, что вам нравится (названо, что именно). Что именно вас заинтересовало в этом?» Если ваша личность интересна и человек хочет вас глубже узнать, то не будет пустых разговоров ни о чем. Собеседник попытается узнать, что вам нравится на самом деле.
- «Вы говорили, что путешествовали в (указано, куда). Что вам больше всего там понравилось?» Человек хочет вызвать у вас приятные воспоминания, а также понять, любите ли вы путешествовать.
- «Я знаю, что вы добились успеха в (указано, в какой сфере). Можете рассказать мне, как вам это удалось?» Собеседнику не безразличны ваши достижения, он старается как можно больше узнать о вас действительно что-то важное.
- «Мне интересно ваше детство, кто ваши родители и предки. Расскажите что-нибудь об этом». Если человек интересуется вашим детством, историей вашего рода, тогда вы действительно нравитесь ему.
- «Посоветуйте мне любую интересную книгу, фильм или музыку, которые вам нравятся». Такая просьба свидетельствует об искренности намерений собеседника. Поскольку для некоторых людей общие вкусы играют очень важную роль.
- «Мне хотелось бы услышать ваше мнение о…». Если человек с вами советуется, спрашивает ваше мнение, значит, вы ему небезразличны.
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