Как понять, что вы зрелая личность: обратите внимание на эти две привычки

Психологи говорят, что анализ своих привычек поможет понять, что обеспечивает ваш жизненный рост и личностное развитие.
Какие две привычки расскажут о внутренней зрелости человека: проверьте, есть ли у вас такие
- Разговор с самим собой. Некоторые привычки скрывают мощный потенциал человека, даже если он об этом совсем не подозревает. Внутренняя зрелость, как объясняют психологи, это способность встречать как большие, так и малые вызовы с умственным и эмоциональным равновесием. Одна из привычек зрелых и интеллектуальных людей – разговоры с самими собой. Некоторые люди считают тех, кто разговаривает сам с собой, настоящими чудаками. Но это совсем не так. Ученые уже давно доказали, что внутренне зрелые люди, имеющие высокий уровень интеллекта, часто разговаривают сами с собой, поэтому для них это норма.
- Склонность к одиночеству. Мудрые и зрелые люди склонны к одиночеству, и тому есть несколько причин. Состоя в гармонии со своим внутренним миром, они просто наслаждаются этим, потому что интересны сами себе. Одиночество им необходимо для обновления сил, глубоких размышлений и рождения новых идей. Некоторые художники или известные люди намеренно жили в аскетических условиях без общения с другими людьми, чтобы сосредоточиться на своей работе. К примеру, известный психоаналитик Карл Юнг, считал, что жить в маленькой деревне без электричества и телефона, это лучшее решение для его производительности. Благодаря чему у него было много времени для своих работ по психоанализу. В общем, зрелые люди рассматривают одиночество как потребность, а не как проблему, поэтому им приятно быть наедине с собой.
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