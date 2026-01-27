ТСН в социальных сетях

Как понять еще перед окрашиванием волос, что цвет вам не подойдет: только будет прибавлять возраст

Простые советы, которые помогут правильно выбрать оттенок волос, который будет освежать лицо, а не делать его усталым и старшим.

Вера Хмельницкая
Как подобрать омолаживающую краску для волос

Как подобрать омолаживающую краску для волос / © Freepik

Окрашивание волос может стать настоящим обновлением образа или, наоборот, добавить несколько лишних лет и подчеркнуть усталость на лице. Многие женщины замечают, что после изменения цвета внешность становится более суровой, кожа — более тусклой, а черты — более жесткими. Хорошая новость в том, что это можно предусмотреть еще до окрашивания, достаточно обратить внимание на несколько важных нюансов.

Как определить, что цвет волос вам не подойдет, еще до окрашивания

  • Лицо кажется серым даже с пробной прядью. Если приложить к лицу прядь или образец краски, и вы замечаете, что кожа становится усталой и сероватой, это первый признак неудачного оттенка. Правильный цвет волос всегда освежает, делает взгляд более живым и придает света коже. Если этого эффекта нет, краска наверняка прибавит лишний возраст.

  • Цвет подчеркивает морщины и неровности кожи. Неудачный оттенок работает как лупа: он делает морщинки, пигментные пятна и тени под глазами заметнее. Обычно это происходит, когда цвет слишком холодный, темный или контрастный для вашего облика. Если в зеркале черты лица кажутся более жесткими, чем обычно, следует просмотреть выбор оттенка.

  • Волосы выглядят чужими. Иногда цвет может быть модным и красивым, но совершенно не будет совмещаться с вашей внешностью. Появляется ощущение, что волосы живут отдельно от вас. Гармоничный оттенок выглядит естественным, будто он был с вами всегда. Если же цвет кажется искусственным или слишком театральным, это сигнал, что он не ваш.

  • Ваш образ стал более строгим. Темные и слишком насыщенные цвета часто придают лицу строгости. Если при приложении пробной пряди взгляд становится более жестким, а мимика — более резкой, такой цвет может визуально прибавить несколько лет. Омолаживающие оттенки всегда смягчают черты лица.

  • Тон волос конфликтует с тоном кожи. Один из главных критериев — теплый или холодный подтон. Если у вас теплый оттенок кожи, холодные пепельные цвета могут сделать лицо бледным и измученным. Если же кожа холодная, теплые рыжие или золотистые оттенки могут выглядеть неестественно. Когда оттенки конфликтуют между собой, образ автоматически становится старше.

Какие оттенки волос обычно прибавляют возраста

Чаще старят:

  • слишком темный черный;

  • холодный синевато-пепельный;

  • слишком яркий красный;

  • резкий контраст между волосами и бровями.

Мягкие, теплые, многомерные оттенки делают образ более легким и младшим.

