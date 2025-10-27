Как понять еще в магазине, что сыр некачественный и его нельзя покупать: ключевые признаки

На прилавках магазинов сегодня можно найти десятки видов сыра — от дорогих импортных до бюджетных украинских. Но за привлекательной упаковкой иногда прячется совсем не тот продукт, который ожидает покупатель. Некоторые виды сыра действительно содержат мало молочного белка и много заменителей, которые не только портят вкус, но и вредят здоровью. Чтобы не потратить деньги зря, следует знать главные признаки некачественного продукта еще до его приобретения.

Ненатуральный цвет и блеск. Настоящий сыр имеет молочный или кремовый оттенок, без чрезмерной желтизны. Если цвет яркий, глянцевый или напоминает пластик, продукт может содержать красители или искусственные добавки. Также следует насторожиться, если поверхность сыра слишком блестящая, потому что это часто свидетельствует об использовании растительных жиров.

Слишком однородная или липкая текстура. Качественный сыр имеет плотную, но эластичную текстуру. Если он слишком мягкий, липнет к ножу или крошится во время нарезки, это может являться признаком нарушения технологии или длительного хранения. Качественный сыр имеет равномерный срез с небольшими ровными дырочками. Большие или неправильной формы отверстия — признак некачественного брожения.

Подозрительный состав на этикетке. Самое важное — внимательно читать состав продукта. Если среди ингредиентов есть «растительные жиры», «пальмовое масло», «молочный продукт» или «сырный продукт» — это уже не настоящий сыр, а его дешевый аналог. Также обращайте внимание на наличие консервантов, стабилизаторов и ароматизаторов. В классическом сыре их не должно быть.

Слишком резкий или кислый запах. Свежий сыр имеет приятный, мягкий аромат — молочный или немного сливочный. Если запах слишком резкий, аммиачный или кислый, продукт испорчен или неправильно сохранялся. Не стоит покупать сыр, пахнущий маргарином, это указывает на содержание искусственных жиров.

Срок годности и условия хранения. Проверяйте дату производства: сыр — это быстропортящийся продукт. Слишком большой срок хранения, более 3-4 месяцев, свидетельствует о наличии консервантов. Также обращайте внимание на температуру в холодильнике магазина — она должна быть от +2 до +6 °C. Если сыр лежит в открытой витрине без должного охлаждения, лучше пройти мимо.