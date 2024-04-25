Как порядок рождения ребенка влияет на его характер и судьбу

На характер и судьбу ребенка влияют не только гены, но и его окружение и воспитание. Важную роль играет "позиция" ребенка в семье, наличие братьев и сестер и порядок их появления на свет. Дети, родившиеся в одной семье и воспитанные одними родителями, отличаются характером и поведением. Казалось бы условия и среда вроде одинаковые, но результат разный.

Воздействие "порядка рождения" и "позиции" в семье на характер ребенка исследовал последователь З. Фрейда, психолог Альфред Адлер.

Согласно А. Адлеру, каждая позиция обуславливает различия людей в характерах, отношении к самому себе, другим людям и миру. Но здесь нет категоричности, как, например, «Первенец всегда...» или «Младшим детям свойственно...». Порядок рождения оказывает влияние на судьбу ребенка в зависимости от конкретной семейной ситуации и природных задатков ребенка.

Старшие дети, "первенцы", какие они

Положение первенца является особенным, пока он – единственный ребенок. Он является центром Вселенной, получает безграничную любовь и заботу от родителей.

Старшие дети обычно ответственны, причем чувство ответственности может быть завышенным, что в некоторых случаях приводит к чрезмерной тревожности. Они лучше учатся, что обусловлено не только высоким интеллектом, но и амбициями, стремлением быть первыми, склонны соблюдать правила.

Появление второго ребенка кардинально изменяет ситуацию, вызывая шок у первенца. Если разница между детьми составляет менее 5-6 лет, такой стресс особенно силен, ведь ребенок теряет безграничную власть над родителями. Ситуация усложняется, если второй ребенок — того же пола, что и первенец.

Поэтому первенцы обычно склонны к перфекционизму, корни которого как раз в потере родительской любви после появления на свет младшего ребенка. Ребенок подсознательно принимает решение стать лучшим, чтобы вернуть любовь родителей, зарабатывает любовь. Часто эту же схему переносит во взрослую жизнь на отношения с партнерами.

Какой характер формируется у младшего из двух детей

Второй ребенок не знает ситуацию «всеобщего поклонения» в которой находились его старший брат или сестра. С первых дней своей жизни она живет в мире, в котором взрослые делят свое внимание, любовь и заботу между ним и старшим ребенком.

Второй ребенок с самого начала пытается подражать и догонять старшего брата или сестру. Благодаря этому они часто развиваются быстрее первенцев. Младшим часто присуща амбициозность, ведь они часто стараются не только не отстать, но и перегнать старших. .

Меньшему из двух детей трудно догнать брата или сестру, уже имеющего успехи в учебе, поэтому он стремится реализоваться в других сферах.

Такие дети обычно менее ответственны, поскольку в большинстве случаев родители возлагают на вторых детей меньше обязанностей и склонны к манипуляциям. Ответственность за свои поступки младшие часто переводят на старших и склонны добиваться своего уловками и манипуляциями.

Средний, второй, но не последний ребенок

Такой ребенок в семье является одновременно и старшим, и младшим, а потому может иметь черты как того, так и другого. Чтобы занять свое место в семье, он в зависимости от обстоятельств играет роль как большого, так и маленького. По мнению Адлера, из-за того, что средний ребенок может ставить перед собой недостижимые цели, это повышает вероятность его неудач.

Проблема средних детей в том, что основное внимание обычно уделяется старшему, он первым становится школьником и младшему, он наиболее беспомощен. Если средний ребенок не единственная девочка или мальчик в триаде, он может чувствовать себя «никаким», никому не нужным. Поэтому такие дети часто страдают от чувства воображаемой «неполноценности», привлекают к себе внимание «плохим» поведением, навязчивыми привычками.

Но из-за такой позиции в семье, в отличие от первенцев, погруженных во внутренние переживания, средние дети открыты миру и ориентированы на социум. Они умеют отлично договариваться с другими, так как часто играют в семье роль посредников, связных между братьями и сестрами. Они более общительны, беззаботны и эмоционально более стабильны.

Младшие дети, самые маленькие в семьях с тремя и более детьми

Такой младший ребенок попадает уже в сложившуюся систему, когда родители уже имеют большой опыт в воспитании детей и не беспокоятся по поводу незначительных проблем. Как следствие, третий ребенок часто вырастает более спокойным и жизнерадостным. Даже из двух детей в семье младший ребенок обычно более улыбчивый и эмоционально стабильный.

Последний ребенок не испытывает шока «лишение трона» является любимцем семьи, часто окружен вниманием не только родителей, но и старших братьев и сестер.

Но младший ребенок растет в среде, где «большие» дети постарше обладают привилегиями и устанавливают «правила игры», что может развивать у младшего чувство неполноценности и мотивацию превзойти старших. Из-за опеки старших, во взрослой жизни самый младший ребенок, как правило, умеет и любит принимать чужое покровительство, помощь и поддержку. Он хорошо чувствует все тонкости общения и нравиться людям.

Из-за того, что на младших в семье возлагается меньше обязанностей, к их достижениям родители относятся менее требовательно, у самых маленьких детей может быть не сформирована внутренняя дисциплина и одновременно развито чувство вседозволенности.

Единственный ребенок в семье

Единственному ребенку не нужно конкурировать с братьями и сестрами, они, равно как и первенцы, получают много внимания со стороны родителей. Однако, находясь слишком долго на попечении матери, такие малыши ожидают такой же защиты и заботы от других. Соответственно, у них может сформироваться зависимость и эгоцентризм.

Отсутствие братьев и сестер сказывается и на том, что ребенок вынужден в основном ориентироваться на взрослый образец поведения, поэтому такие дети более искусны в отношениях со взрослыми, способны быстро, гораздо быстрее, чем со сверстниками, находить с ними общий язык.

Единственный ребенок часто лишен необходимой для развития свободы, потому что при малейших трудностях помогают ему взрослые, он не может самостоятельно решать проблемы.

С другой стороны, потому, что все крутится вокруг них, единственные дети часто вырастают эгоистами, они убеждены, что мир всегда должен идти к ним. Также считается, что у них выше развитый интеллект, поскольку у них больше возможностей для образования и обучения.

Читайте также: