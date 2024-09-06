Как посадить персик: как правильно это делать осенью и весной, чтобы дерево прижилось

Когда лучше сажать персик

Время посадки персика зависит от климатических особенностей местности – чем южнее вы живете, тем целесообразнее будет посадка персика осенью. Если в северных районах высаживать саженцы в открытую почву лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились, то в средней полосе можно сажать дерево как весной, так и осенью, но предпочтительнее, по мнению специалистов, сажать дерево осенью.

Как посадить персик

Участок для посадки персика лучше выбрать защищенный от ветра, солнечный. Другие деревья, здания не должны закрывать саженец от солнца. От других растений персик нужно расположить на расстоянии как минимум 3 м. Не сажайте персик там, где раньше росли клубника, люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заразиться от них вертициллезом. На участках с такими растениями персик можно высаживать только через 3-4 года.

Посадка персика весной

Яму для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественнее будет почва. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте ему яму осенью, за полгода до посадки. Размер ямы зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму копают диаметром и глубиной 50-70 см. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный кол такой длины, чтобы он выступал как минимум на пол метра над уровнем поверхности.

Деревце помещают на бугор в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован землей горкой в центр ямы. Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из ямы грунта смешивают с 5-8 кг перепревшим навозом, перегноем или компостом, добавляют стакан древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и тщательно все перемешивают. Если почва плодородная, добавляют только минеральные удобрения и золу.

Место прививки должно быть на несколько сантиметров выше поверхности участка. Почву утаптывают от краев приствольного круга до ствола, саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и место прививки саженца окажется на уровне поверхности, подвяжите деревце к колышку. Приствольные круги нужно покрыть слоем гноя толщиной 8-10 см и проследить, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Как посадить персик осенью

Для осенней посадки яму под саженец выкапывают как минимум за 2-3 недели. Грунт смешивают с золой и минеральными удобрениями. Такую почву с удобрениями так же как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка.

Сажают персик осенью так же как и весной. После посадки саженец поливают несколькими ведрами воды. Когда почва высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см.

В преддверии холодов ствол персика заворачивают мешковиной, сделав в ней с южной стороны вентиляционные отверстия.

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