Как посадить рассаду огурцов в открытую почву, чтобы был результат даже из слабой и вытянутой рассады

Рассада огурцов

Даже в пределах одной квартиры рассада может развиваться по-разному — те растения, которые стояли на хорошо освещенных подоконниках, остаются крепкими и приземистыми, в то время как огурцы с нехваткой света часто вытягиваются и выглядят слабыми. Однако не стоит волноваться, ведь правильная техника посадки в открытый грунт и правильное наполнение лунки помогут даже самым несчастным саженцам превратиться в мощные кусты.

Эксперты поделились опытом, как даже из слабой рассады огурцов вырастить хороший урожай.

Что добавить в лунку при посадке огурцов

Залогом быстрого развития зеленой массы и крепкого иммунитета огурца является питательное наполнение посадочной ямы.

Процесс начинается с выкапывания лунки глубиной на штык лопаты.

Первым и важнейшим компонентом является большая горсть хорошо перепревшего перегноя (оптимально 3–4 годовой выдержки). К нему прилагается горсть древесной золы, которая является природным источником калия и микроэлементов. Эти компоненты тщательно перемешиваются с землей прямо в лунке. Такая смесь обеспечивает растение азотом для быстрого роста и создает питательную среду для развития корневой системы.

Для максимального эффекта лунку следует проливать не простой водой, а раствором стимулятора роста.

Использование теплой воды с добавлением гуматов непосредственно во время посадки помогает растениям легче перенести стресс от пересадки и быстрее адаптироваться к новым условиям. Сочетание органики, пепла и жидких удобрений создает идеальный заряд для длительного плодоношения.

Как спасти вытянутую рассаду огурцов

Главный секрет высадки слабой и вытянутой рассады состоит в ее максимальном углублении.

Если огурец имеет тонкую и длинную ножку, его следует погружать в землю так, чтобы над поверхностью оставался всего 1 сантиметр стебля до семядольных листочков. Это не только дает растению дополнительную опору, но и стимулирует образование новых корешков по всей длине углубленного стебля.

Важно помнить о пространстве: огурцы любят свободу, поэтому расстояние между растениями в ряду должно составлять 40–50 сантиметров. Загущение посадок — это прямой путь к болезням и снижение урожая.

Лучшим способом выращивания огурцов в открытом грунте есть использование вертикальных обоев. Когда каждое растение подвязано вверх, хозяин видит каждый этап его развития, позволяющий вовремя заметить вредителей или признаки болезней и провести обработку. Кроме того, на обоях плоды остаются чистыми и лучше проветриваются, что значительно продлевает срок жизни куста.

Защита после посадки: микроклимат под агроволокном

Даже если днем теплая погода , ночные температуры около 12–13 градусов могут затормозить рост молодых огурцов. Поэтому после высадки нужно установить дуги и накрыть грядку белым агроволокном. Это создает стабильный микроклимат, защищает от прямых солнечных лучей в первые дни и сохраняет тепло ночью. Под таким укрытием рассада гораздо быстрее «принимается» и уходит в рост.

Следуя этим простым правилам — от правильного наполнения лунки до защитного накрытия — вы сможете обеспечить своей семье стабильный урожай домашних огурцов.

