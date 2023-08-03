Как посадить редиску в августе, чтобы успеть получить урожай: пять основных правил

За один сезон можно собрать два урожая редиса. Главное знать, как посадить этот овощ в августе, чтобы он уродился.

Вторую высадку редиса по силам проводить каждому. Даже начинающий справится с этой задачей. Чаще второй раз редиску высаживают именно в августе.

Правда, важно помнить, что этот процесс отличается от весенней высадки. Чтобы собрать большой урожай, нужно знать, как сажать редис в августе. Для этого обратите внимание на пять важных правил.

Редис не любит жару. Самыми благоприятными условиями для ее прорастания считается температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Конечно, в августе температура может подниматься выше 20-25 градусов, что отрицательно влияет на плоды. Они будут значительно меньше, более твердыми и более сухими. Однако не стоит огорчаться. Можно высадить редиску в контейнеры, если в вашем доме есть комната, в которой вы можете поддерживать температуру до 15 градусов тепла.

Редис можно высаживать на уже освободившуюся грядку. Но важно запомнить, что после редиса, кресс-салата и других крестоцветных она расти не будет. Лучше выбирать грядку, где раньше рос картофель. Тогда вы можете получить большой урожай.

Перед высадкой редиса грядку нужно обязательно вскопать. Все овощи любят рыхлую и легкую почву, особенно корнеплоды. Редис будет проще прорасти и дать урожай до наступления холодов.

Не забывайте вносить удобрения. Для грядки, где вы собираетесь высаживать редиску в августе, лучше всего подойдут компост и аммиачная селитра (25 г на 1 кв. м). Также подойдут суперфосфат или сульфат калия (35 г на 1 кв. м).

При высадке редиса в августе делайте большее расстояние между рядами, чем весной. Дело в том, что эта культура любит яркий солнечный свет. Если большая ботва образует тень, урожая вы точно не дождетесь.

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