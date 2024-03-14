Как посеять астры, чтобы цвели до самых морозов: посадите таким способом – и не пожалеете

Астры можно высаживать как рассадой, так и методом посева в открытую почву, главное, знать несколько маленьких ухищрений по уходу за цветами.

Наверное, нет такой клумбы, где бы ни росли эти невероятные цветы. Каждая украинская хозяйка имеет множество видов этой красоты в своем огороде. Что не удивительно, ведь как можно быть равнодушными к этой королеве осени. Опытные флористы поделились секретами, как они сеют астры, чтобы те буяли цветом до самых морозов.

Как посеять астры, чтобы цвели вплоть до морозов: полезные советы

Сначала нужно определиться, каким способом вы будете высаживать цветы. Обычно те астры, которые посеяны в открытую почву, более крепкие, не подвержены болезням и лучше цветут. В открытую почву цветы сеют в конце апреля и начале мая. Это зависит от погодных условий того региона, где вы проживаете. Еще необходимо определиться с участком, где будут расти цветы. Надо солнечное место, потому что в тени астры плохо растут. Не стоит сажать астры на одном месте несколько лет подряд. Цветы возвращают на участок через три года. Они будут хорошо расти на клумбе после календулы, бархатцев, цинии и петунии.

Как правильно подготовить почву для посева цветов

Астрам нужна плодородная почва, которая хорошо пропускает влагу и воздух. Лучшей будет земля с нейтральной кислотностью. Земельный участок для цветов следует готовить с осени. Необходимо сначала перекопать грунт на глубину штыка лопаты, а затем внести удобрение. Лучшей подкормкой для этих цветов будет перегной. Кислую почву нужно раскислить, добавив по 400 граммов извести на каждый квадратный метр. В начале апреля следует разрыхлить оседлую почву и внести минеральные удобрения. Если вы будете перекапывать землю весной, то это следует сделать за несколько недель до посева цветов. Также следует внести перегной из расчета полведра на квадратный метр. Необходимо добавить 300 граммов древесного пепла или по 10 граммов калимагнезии и суперфосфата.

Как правильно подготовить и высеять семена цветов: пошаговая инструкция

За сутки до высева астр семена нужно замочить, чтобы обеззаразить. Заверните посевной материал в марлю и опустите в раствор фитоспорина или марганцовки на 2 часа. Также следует обеззаразить сам грунт, можно обработать теми препаратами, что и семена. Расстояние между рядами должно быть не менее 15 сантиметров. Сначала почву нужно полить, затем высеять семена с интервалом в 1 сантиметр. Затем посевы необходимо присыпать землей и полить еще раз. Грядку с астрами следует накрыть спанбондом, желательно в два слоя. Как только появится всходы, их нужно открывать на день, когда сухо и безветренно, чтобы они закалялись. Полностью убирать покрытие можно в конце мая, когда температура воздуха будет стабильно теплой.

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