Как посеять семена на рассаду "в кипяток": интересный метод выращивания саженцев в зимний период

Если у вас есть старые семена или вы не уверены в его качестве, не спешите выбрасывать., как вырастить рассаду методом высева "в кипяток"

Интересный способ посева рассады "в кипяток", о котором почти никто не знает

Вся хитрость в подготовке почвы для посева семян на рассаду. Ее нужно предварительно полить кипятком. Это поможет быстро прорасти даже тем семенам, в качестве которых вы не очень уверены. Огородники убеждают, что такая рассада хорошо растет, не болеет и дает обильный урожай.

Еще можно полить кипятком сами семена, чтобы стимулировать их быстрое всхождение. Выложите посадочный материал на ватные диски, сами диски поместите в контейнеры, а затем обдайте их горячей водой. После этого накройте семена сухими ватными дисками, контейнер прикройте пленкой и поставьте в темное место на несколько дней для проращивания. А затем пересадите семена в грунт, как обычно.

Если вы высеваете непророщенные семена сразу в грунт, сначала полейте его кипятком, положите посадочный материал и присыпьте землей. Затем накройте емкость пленкой и оставьте до появления ростков. Рассада, высеянная таким способом, будет крепкой и будет хорошо расти.

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