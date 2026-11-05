Как постирать белье в стиральной машинке за 20 минут во время блекаутов: проверенный лайфхак

Стирка во время блекаутов

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Длительные и непредсказуемые отключения электроэнергии заставляют украинцев искать новые бытовые решения, чтобы поддерживать привычный ритм жизни. Одним из таких простых, но эффективных лайфгаков в соцсети Threads поделилась киевлянка по имени Виктория. Ее совет позволяет существенно сэкономить драгоценные минуты появления света и качественно постирать вещи без лишних затрат энергии.

Как стирать во время блекаутов

Главная проблема стирки во время блекаутов состоит в том, что стандартные циклы стиральных машин длятся час или больше, а главное — прибор тратит немало электричества на нагрев воды. Автор лайфгака предложила разделить процесс на две части — всю грязную работу выполнить без света, а электрической технике доверить только финальный этап.

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За час-два до ожидаемого включения света вещи замачивают в тазу с водой и стиральным средством. Особенно эффективным этот способ делает использование кислородного порошка в тёплой воде, что позволяет расщепить грязь и пятна еще до запуска техники. Когда же в доме появляется электроэнергия, белье переводят в барабан и включают не полноценный цикл, а только программу полоскания и отжима. У Виктории этот процесс занимает всего 20 минут.

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Такой подход решает сразу несколько задач, вещи благодаря длительному замачиванию становятся очень чистыми, а стиральная машина работает минимальное время и не тратит энергию на нагрев воды, поскольку полоскание чаще всего происходит в холодной воде.

Что посоветовали пользователи

Совет вызвал живое обсуждение среди пользователей, которые дополнили его собственным опытом и задали немало практических вопросов.

В частности, участники обсуждения обратили внимание, где взять теплую воду для замачивания до включения света. Автор идеи отметила, что в некоторых домах в трубах еще некоторое время удерживается теплая вода, однако другие пользователи предложили свои варианты — например, подогревать воду на газовой горелке или заранее набирать ее в термос.

Отдельной темой дискуссии стали реалии графиков отключений. Кое-кто заметил, что из-за непредвиденных ситуаций и оползней графиков запланированное двухчасовое замачивание может неожиданно растянуться на полсутки. Кроме того, продолжительность самого цикла полоскания у всех разная, например, пользователь julia.mell отметила, что на ее стиральной машине полоскание длится аж 50 минут, поэтому ее больше выручает быстрый режим стирки продолжительностью 30 минут.

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Пользователи поделились и другими альтернативными решениями. Жительница Днепра рассказала о более сложной ситуации, когда вместе с отключениями света исчезает и вода, требующая заранее делать двойные запасы в тазах или емкостях.

В то же время владельцы индивидуальных домов или установившие дома зарядные станции имеют больше возможностей, некоторые приобрели мощную станцию специально для бытовой техники, которой хватает на три полных часовых цикла стирки с запасом энергии.

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