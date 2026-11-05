ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
165
Время на прочтение
2 мин

Как постирать белье в стиральной машинке за 20 минут во время блекаутов: проверенный лайфхак

Стирка при отключениях: как сэкономить свет и постирать вещи за 20 минут

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Стирка во время блекаутов

Стирка во время блекаутов

Длительные и непредсказуемые отключения электроэнергии заставляют украинцев искать новые бытовые решения, чтобы поддерживать привычный ритм жизни. Одним из таких простых, но эффективных лайфгаков в соцсети Threads поделилась киевлянка по имени Виктория. Ее совет позволяет существенно сэкономить драгоценные минуты появления света и качественно постирать вещи без лишних затрат энергии.

Как стирать во время блекаутов

Главная проблема стирки во время блекаутов состоит в том, что стандартные циклы стиральных машин длятся час или больше, а главное — прибор тратит немало электричества на нагрев воды. Автор лайфгака предложила разделить процесс на две части — всю грязную работу выполнить без света, а электрической технике доверить только финальный этап.

За час-два до ожидаемого включения света вещи замачивают в тазу с водой и стиральным средством. Особенно эффективным этот способ делает использование кислородного порошка в тёплой воде, что позволяет расщепить грязь и пятна еще до запуска техники. Когда же в доме появляется электроэнергия, белье переводят в барабан и включают не полноценный цикл, а только программу полоскания и отжима. У Виктории этот процесс занимает всего 20 минут.

Такой подход решает сразу несколько задач, вещи благодаря длительному замачиванию становятся очень чистыми, а стиральная машина работает минимальное время и не тратит энергию на нагрев воды, поскольку полоскание чаще всего происходит в холодной воде.

Что посоветовали пользователи

Совет вызвал живое обсуждение среди пользователей, которые дополнили его собственным опытом и задали немало практических вопросов.

В частности, участники обсуждения обратили внимание, где взять теплую воду для замачивания до включения света. Автор идеи отметила, что в некоторых домах в трубах еще некоторое время удерживается теплая вода, однако другие пользователи предложили свои варианты — например, подогревать воду на газовой горелке или заранее набирать ее в термос.

Отдельной темой дискуссии стали реалии графиков отключений. Кое-кто заметил, что из-за непредвиденных ситуаций и оползней графиков запланированное двухчасовое замачивание может неожиданно растянуться на полсутки. Кроме того, продолжительность самого цикла полоскания у всех разная, например, пользователь julia.mell отметила, что на ее стиральной машине полоскание длится аж 50 минут, поэтому ее больше выручает быстрый режим стирки продолжительностью 30 минут.

Пользователи поделились и другими альтернативными решениями. Жительница Днепра рассказала о более сложной ситуации, когда вместе с отключениями света исчезает и вода, требующая заранее делать двойные запасы в тазах или емкостях.

В то же время владельцы индивидуальных домов или установившие дома зарядные станции имеют больше возможностей, некоторые приобрели мощную станцию специально для бытовой техники, которой хватает на три полных часовых цикла стирки с запасом энергии.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie