Как постирать белые вещи без стиральной машины: французский метод — ни пятнышка даже без света

Этот метод стирки был создан уже достаточно давно во Франции. Сегодня французы, конечно, пользуются стиральными машинками, но если нужно, чтобы белая вещь точно засияла чистотой, могут использовать и этот старинный способ. Однако следует учесть, что французский метод стирки подходит только для материалов, которые могут без проблем перенести высокие температуры.

Что вам понадобится, чтобы постирать белые вещи без стиральной машинки:

две металлические жаростойкие емкости (можно взять два ведра или кастрюли);

5 кристаллов марганцовки;

1/4 бруска хозяйственного мыла.

Налейте в обе емкости 4-5 л горячей воды, поставьте на огонь и доведите до кипения.

Тем временем натрите на терке хозяйственное мыло и растворите в одной из емкостей. Скачайте все белые вещи туда.

В другой емкости растворите кристаллы марганцовки. Обратите внимание, что у вас должна получиться нежно-розовая вода (не насыщенно пурпурная). Поэтому важно контролировать добавление кристаллов, возможно, вам понадобится меньше или больше. Но лучше не досыпать, чем переборщить.

Теперь влейте раствор с марганцовкой в горячий мыльный раствор. Тщательно размешайте, снимите с огня и оставьте на 6-8 часов (можно на ночь).

Утром не забудьте вещи хорошо прополоскать в чистой воде. По желанию можно постирать еще раз обычным способом. Хотя вся одежда и так будет идеально чистой.

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