Как постирать куртку, чтобы не сбился синтепон, что делать, если это случилось: 3 эффективных метода

Как постирать куртку на синтепоне, чтобы он не сбился, как расправить синтепон после стирки

Куртки, как и любая верхняя одежда с синтепоновым утеплителем, предназначена для осенней погоды и холодных зимних дней, привлекательна благодаря своим эксплуатационным характеристикам — она легка, эффективно удерживает тепло, не ограничивает движения, хорошо носится.

Среди преимуществ синтепонового утеплителя можно отметить его способность сохранять форму, даже после деформации она восстанавливается.

Уход за верхней одеждой с синтепоном не требует слишком много усилий, но важно соблюдать правила стирки и сушки.

При стирке одежды с синтепоновым утеплителем в стиральной машине существует определенный риск, что можно повредить не только сам утеплитель, но и ткань, из которой сделана куртка.

Важно отметить, что для некоторых видов верхней одежды, тех, что имеют мембрану, натуральный мех, шерсть или натуральную кожу, стирка в машинке часто не рекомендуется, так как это может вызвать усадку или деформацию материалов.

В других случаях, куртки с синтепоном можно и даже следует стирать в стиральной машине.

Как правильно стирать куртку с синтепоновым утеплителем в стиральной машине

Используйте жидкое моющее средство для одежды.

Застегните все пуговицу и застежки-молнии, а также отстегните меховой воротник, если он есть.

Поместите куртку в специальный мешок для стирки, чтобы избежать возможной деформации.

Выберите режим стирки "нежный" или "синтетика" и установите температуру воды от 30 до 40 градусов.

Выключите функции отжима и сушки.

Включите функцию "дополнительного полоскания".

После окончания цикла стирки важно отжать куртку вручную, осторожно и поэтапно, не растягивая куртку.

Уложите изделие на горизонтальную поверхность так, чтобы утеплитель не сбивался вниз. Когда куртка будет уже практически сухая, ее можно повесить на плечики.

Можно завернуть одежду в махровое полотенце, которое будет впитывать влагу.

Если заметите, что некоторые уплотнительные участки сбились, их можно осторожно выровнять руками. Затем изделие следует встряхнуть. Соблюдение этих советов поможет вам сохранить вашу куртку чистой и в отличном состоянии.

Как расправить синтепон в куртке после стирки

Когда синтепон в вашей куртке собьется, это может привести к потере почти 95% ее теплоизоляционных свойств, к потере формы, что сделает куртку непригодной для ношения.

Но не нужно выбрасывать куртку и покупать вместо нее новую, можно попытаться восстановить качество и свойства одежды.

Как это сделать?

Повторно постирать одежду с использованием теннисных мячиков или специальных резиновых шариков.

Куртку нужно постирать в стиральной машине на наиболее деликатном режиме без моющих средств, но с заранее намоченными теннисными мячами или со специальными резиновыми шариками. Ключевую роль в этом методе играют мячики, помогающие распределить синтепон по всему изделию. После стирки нужно активно стряхнуть куртку и высушить ее горизонтально на свежем воздухе.

Как стирать куртку с синтапоном

Использовать для этого выбивалки для ковров или бамбуковые палочки.

Удобнее всего это делать, если повесить куртку на плечиках. Перед этим нужно застегнуть все молнии и защелки, а затем вывернуть изделие наизнанку, чтобы избежать деформации.

Распределить синтепон во влажном изделии с помощью пылесоса.

Нужно пройтись пылесосом на средней мощности трубкой, без щетки по "пустым местам изделия". Рекомендуем уделить особое внимание зонам воротника, карманов, пояса и рукавов. После обработки, изделие необходимо оставить досыхать на ровной поверхности.

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