Как постирать пуховик и не испортить его

Как стирать пуховик

Реклама

Уход за пуховиком в домашних условиях требует особого внимания к деталям, ведь один неверный шаг может превратить любимую дорогую вещь в бесформенную куртку со взбитым наполнителем. Для того, чтобы после стирки изделие выглядело как новое, следует придерживаться проверенного алгоритма действий, охватывающего все этапы от подготовки до финального сбивания пуха.

Подготовка пуховика к стирке

Прежде чем начать процесс, необходимо уделить внимание механической защите вещи. Каждая молния, кнопка или пуговица должны быть застегнуты, так как открытая фурнитура во время вращения барабана может зацепиться за ткань и вызвать разрывы. Также профессионалы советуют обязательно выворачивать куртку наизнанку, а если на капюшоне есть натуральный мех, его следует отстегнуть, чтобы он не потерял свой вид и мягкость после контакта с водой.

Настройка идеального режима

Пуховик нуждается в максимально деликатном обращении, поэтому выбор параметров стиральной машины критически важен. Температура воды ни в коем случае не должна превышать 30 градусов, ведь горячая среда разрушает естественную структуру пуха и лишает его способности удерживать тепло.

Реклама

Для ухода следует выбирать только специализированные программы, например «Деликатная стирка» или «Ручная стирка», обеспечивающие плавное движение барабана.

Особое внимание следует уделить отжиму: его обороты должны быть минимальными в пределах 400–600 в минуту, чтобы избежать повреждения внутренних перегородок, содержащих наполнитель.

Выбор средств и дополнительное полоскание

Обычный стиральный порошок является главным врагом пуховых изделий, поскольку его частицы плохо растворяются и глубоко забиваются в наполнитель. Это часто приводит к появлению белых разводов на ткани, которые очень тяжело удалить.

Лучшим решением будет использование жидких гелей, легко вымываемых даже в прохладной воде. Чтобы полностью устранить остатки моющего средства и избежать неприятного запаха после высыхания, рекомендуется всегда запускать цикл дополнительного полоскания.

Реклама

Секрет сохранения объема с мячиками

Одним из наиболее эффективных методов защиты от сбивания пуха является использование обычных теннисных мячиков. Если положить три-четыре шарика непосредственно в барабан вместе с курткой, они будут механически разбивать наполнитель в течение всего цикла стирки. Это не позволяет перьям сбиваться в плотные комки по углам изделия и помогает сохранить его первоначальный вид. Благодаря такому простому лайфхаку пуховик останется таким же легким и теплым, как в день покупки.

Важность правильной сушки

После завершения стирки пуховик не следует подвешивать на плечики, поскольку под тяжестью воды пух может сползти вниз. Лучше всего разложить куртку горизонтально на сушилке в хорошо проветриваемом помещении подальше от прямых солнечных лучей и обогревателей. В течение всего процесса высыхания вещь необходимо периодически встряхивать и взбивать руками, как подушку, чтобы равномерно распределить наполнитель внутри каждой секции.