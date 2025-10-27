Как постирать пуховик в машине-автомат, чтобы стал, как только что из магазина, и не потерял форму

Пуховик — незаменимая вещь в холодное время года, но большинство боится его стирать дома, опасаясь, что после стиральной машины он испортится и потеряет форму. На самом деле, если знать несколько простых правил, пуховик можно легко освежить в стиралке, и он будет выглядеть так, словно только что из магазина.

Подготовка пуховика к стирке. Перед стиркой обязательно застегните молнии, кнопки и липучки, выверните куртку. Также проверьте карманы, там часто остаются мелочи, которые могут повредить ткань. Если есть пятна, обработайте их мягким средством или хозяйственным мылом перед стиркой. Так вы снизите риск повреждения ткани и поможете машинке лучше постирать пуховик.

Выберите правильный режим и температуру. Стирать пуховик нужно на деликатном или ручном режиме при температуре 30 °C. Обязательно используйте жидкое средство для стирки пуха или деликатных тканей, порошок может оставить пятна и испортить наполнитель. Не добавляйте кондиционер, он тяготит пух.

Главный секрет — специальные шарики. Во время стирки положите в барабан 2-3 шарика для стирки пуха. Они помогают распределить наполнитель равномерно и не дают ему сбиться в комки. Именно этот трюк позволяет сохранить форму пуховика и сделать его объемным.