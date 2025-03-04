Как постирать шубу в машинке, чтобы она не "облысела": простой лайфхак от работников химчистки

Почистить шубу без обращения к химчистке звучит сложно, но по сути это вполне реально сделать дома. Главное — придерживаться правильного подхода, и ваша одежда останется чистой и невредимой.

Современные технологии настолько усовершенствовали производство искусственного меха, что почти не отличается от натурального. Однако важно понимать: уход за этими материалами кардинально разнится. Натуральную шубу категорически нельзя стирать в машинке, в то время как искусственный мех вполне реально очистить самостоятельно дома.

Как постирать шубу в стиральной машине

Прежде чем приступать к стирке, внимательно ознакомьтесь с информацией на ярлыке изделия. Там производитель отмечает основные правила ухода, в частности, допустима ли машинная стирка и какую температуру воды следует использовать. Сначала шубу следует хорошо встряхнуть, чтобы избавиться от пыли и поверхностной грязи. Затем замочите ее в прохладной воде на 15 минут, добавив мягкое моющее средство для деликатных тканей.

Если в стиральной машине предусмотрена функция предварительного замачивания, можно перейти к стирке. После этого дайте излишней воде стечь, аккуратненько расправьте изделие и выложите его на ровненькую поверхность. Чтобы удалить лишнюю влагу, осторожно нажимайте ткань ладонями по всей площади шубы. Стирать искусственный мех нужно отдельно, без добавления других вещей.

Положите искусственную шубу в барабан стиральной машины, щелкните режим или программу для шерсти. Отжим следует выключить, поскольку он может повредить структуру материала и испортить мех. После завершения стирки осторожно извлеките изделие, расправьте его на плотных плечиках и оставьте стекать естественным способом. Если шуба короткая, можно завернуть ее в полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу.

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