Как постирать сильно грязные белые носки: всего одно вещество справится со стойкими загрязнениями

Иногда даже самые дорогие средства не могут справиться с некоторыми загрязнениями на белых носках. Однако не стоит расстраиваться и прекращать носить этот предмет гардероба.

Как передает издание Express, вы можете полностью убрать пятна на белых носках, даже те, которые уже давно въелись, с помощью одного единственного средства из кухни.

Гуру уборки Линдси Криси в своем Instagram опубликовала способ, который она использует для стирки белых носков. Для этого она берет одно вещество, которое можно найти в каждом доме. Речь идет о пищевой соде.

Лучшее, что вы можете сделать, это замочить белые носки в растворе воды и пищевой соды. Оставьте их там на полчаса, а затем постирайте с помощью обычного режима. Вы получите просто непревзойденный результат.

А если пятна очень устаревшие и стойкие, женщина советует замачивать белые носки в растворе на всю ночь. Утром вы заметите, что все загрязнения пропали.

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