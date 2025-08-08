Как построить здоровые отношения: эксперт назвал ключ к эмоциональной близости

Отношения / © Credits

Американский психолог Марк Треверс считает, что один ключевой навык общения может как укрепить, так и разрушить отношения. Речь идет о так называемом «повествовательном пространстве» — способности выслушать партнера без перебивок, обесценения или исправлений.

Об этом пишет УНИАН.

По словам эксперта, это критически важно, ведь именно общее видение смыслов создает крепкую эмоциональную основу. Если один из партнеров чувствует себя «заглушенным», даже поневоле, образы накапливаются и превращаются в постоянное раздражение. В конце концов, это разрушает доверие и удаляет людей друг от друга.

Психологические исследования подтверждают: когда человека внимательно слушают, он не только чувствует себя услышанным, но и лучше обрабатывает сложные эмоции. Это снижает оборонительную реакцию, сближает партнеров и повышает качество отношений.

Кроме того, создание повествовательного пространства позволяет избежать конфликтов, не отрицая ни одну из точек зрения. Это не о том, кто прав, а о готовности слышать друг друга. Если партнеры избегают открытого обсуждения, со временем накопленные эмоции выливаются в пассивно-агрессивное поведение и эмоциональное отстранение.

Именно поэтому, подчеркивает Треверс, способность выслушать один из важнейших навыков в паре. Она не только сохраняет доверие, но укрепляет связь, помогает проходить через трудности и строить здоровые, устойчивые отношения.

Некоторые фразы могут стать формой скрытого контроля, если за ними стоит искаженное ожидание или страх. Похвала это не всегда о любви, иногда сигнал: «Мне выгодно, чтобы ты оставался именно таким».