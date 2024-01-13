Как поступить с ценным удобрением: нужно ли вносить золу под смородину зимой

Древесная зола – это популярное и эффективное удобрение, в котором содержится немало полезных веществ и микроэлементов, необходимых для развития и плодоношения.

У владельцев дач и собственных домов такого удобрения зимой очень много. Ведь в холодное время года украинцы часто топят дома дровами. В результате они получают золу, которая, теоретически, можно сразу внести под кусты смородины.

Многие огородники и садоводы так и делают. Ведь просто выбрасывать золу жалко, а так, кажется, можно дополнительно подпитать культуру и она будет лучше расти в будущем.

К сожалению, оказывается, такие старания совершенно бесполезны. Потому что в зимний период любая подкормка, в том числе и древесной золой, не приносит никакого результата.

Все дело в том, что во время таяния снегов, которое происходит весной, а иногда и зимой по несколько раз в сезон, все питательные вещества будут вымываться из почвы.

Лучшее, что вы можете сделать, это собрать золу, чтобы рассыпать его под кустики весной, когда снег уже сойдет. После зимнего покоя смородина и некоторые другие культуры будут нуждаться в питательных веществах и активно их поглощать.

Специалисты отмечают, что оптимальное время внесения древесной золы в почву — конец марта и весь апрель. Если вы будете подкармливать растение в это время, то сможете обеспечить его максимальный рост и плодоношение.

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