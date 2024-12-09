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Как повысить самооценку и укрепить уверенность ребенка в себе: говорите ему чаще эти слова

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Как повысить самооценку и укрепить уверенность ребенка в себе: говорите ему чаще эти слова

Как вырастить уверенного в себе ребенка / Фото: Freepik

Формирование у ребенка уверенности и высокой самооценки во многом зависит от того, как с ним общаются родители.

Те слова, которые вы говорите своему ребенку, чувства, которые выражаете – все это влияет на формирование его самооценки и уверенности в себе. Чтобы развить в ребенке высокую самооценку и укрепить уверенность, каждый день говорите ему эти слова.

Что нужно говорить детям, чтобы воспитать у них уверенность и повысить самооценку

  1. "Никогда не сдавайся". Чтобы ребенок во взрослой жизни смело принимал новые вызовы, помогайте ему тренировать силу воли и развивать стойкость. Научите своего ребенка не бояться трудностей, а воспринимать их как часть жизненного процесса. Отмечайте, что сила воли и настойчивость имеют ключевое значение в достижении любой цели.
  2. "Я всегда буду рядом". Ваш ребенок должен знать, что никогда не останется один на один со своими проблемами, вы всегда его поддержите. Ребенок будет чувствовать себя уверенным и свободным, если будет чувствовать поддержку со стороны самых родных людей. Тогда в будущем он не будет бояться ставить амбициозные цели и с легкостью будет добиваться своего, потому что будет знать, что у него есть опора и поддержка.
  3. "Я очень тебя люблю". Ребенок должен чувствовать, что его любят, так он научится доверять жизни и другим людям. Поэтому будет расти с уверенностью, что жизнь подарит ему много возможностей и встреч с людьми, которые будут любить и поддерживать его. Надо говорить своему ребенку, что вы его любите, особенно тогда, когда он совершает ошибки. Ваши слова будут формировать в нем высокую самооценку и уверенность в себе.
  4. "Я верю в тебя, ты все сможешь". Эти слова помогут ребенку укреплять свою уверенность в себе и не бояться ошибок, которые он будет совершать при познании себя и мира. Он будет расти сильной, целеустремленной личностью, преодолевающей любые препятствия на своем жизненном пути.

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