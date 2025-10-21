- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 2 мин
Как повысить уровень вашей энергии без кофе: ученые нашли простой способ
Ученые выяснили, что уменьшение ежедневного времени сидения всего на 30 минут способно значительно улучшить метаболизм и дать естественный приток энергии.
Согласно данным ученых, уменьшение ежедневного времени сидения всего на 30 минут способно значительно улучшить метаболизм и дать людям естественный прилив бодрости. Исследователи выяснили, что это повышает эффективность организма в использовании как жиров, так и углеводов для получения необходимой энергии.
Об этом пишет The Mirror
Как отмечают исследователи, введение этой простой привычки необходимо для людей с сидячим образом жизни, которые имеют повышенный риск сердечных заболеваний и диабета.
Малоподвижность в сочетании с неправильным питанием приводит к тому, что организм потребляет больше энергии, чем тратит, что повышает риск хронических проблем.
По словам автора исследования Тару Гартвейт из Финляндии, нарушение этой гибкости приводит к повышению уровня сахара и липидов в крови, и вместо преобразования в энергию, избыток жира и сахаров откладывается в организме.
"Если метаболическая гибкость нарушена, уровень сахара и липидов в крови может повыситься, и вместо того, чтобы использоваться для производства энергии, избыток жира и сахаров может быть направлен на процесс их накопления в организме", - отметила Гартвейт.
В исследовании, опубликованном в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, приняли участие 64 взрослых, которые вели малоактивный образ жизни и имели риск сердечных болезней и диабета.
Интервенционной группе предложили сократить время сидения только на один час ежедневно - без структурированных упражнений, а просто добавляя больше стояния и легких движений. Контрольная группа продолжала привычный малоподвижный образ жизни.
"Наши результаты свидетельствуют о том, что уменьшение сидячего образа жизни и увеличение даже легкой ежедневной активности (например, вставание во время разговора) могут поддерживать метаболическое здоровье и помогать предотвращать болезни в группах риска", - отметила Гартвейт.
Хотя через шесть месяцев исследователи не обнаружили существенной разницы в метаболической гибкости между интервенционной и контрольной группами (несмотря на то, что первая сократила сидение в среднем на 40 минут), дальнейший анализ выявил ключевой порог: участники, которым удалось сократить время сидения минимум на 30 минут, продемонстрировали значительно улучшенную метаболическую гибкость и окисление жиров.
Чем больше увеличивалось время стояния, тем лучше был конечный результат. Гартвейт заключает, что этот положительный метаболический эффект касается главным образом тех, кто физически неактивен и уже имеет избыточный вес и повышенный риск заболеваний.
Исследовательница Тару Гартвейт утверждает, что даже минимальная активность положительно влияет на малоподвижных людей. Для лучшего эффекта Гартвейт советует заниматься спортом.
