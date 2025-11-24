Как повысить яйценоскость кур зимой: простая зимняя замена травы, которая возвращает продуктивность до летнего уровня

Как повысить яйценоскость кур зимой / © pexels.com

Когда на дворе холодает и исчезает доступ к ее любимой зеленой подкормке, птица естественно уменьшает откладывание яиц. Но существует проверенный лайфхак: стоит только внести зимнюю замену травы в рацион и уровень яйценоскости может возрасти до привычного летнего показателя. Главный секрет заключается в правильно подобранном корме, компенсирующем потерю витаминов.

Как повысить яйценоскость кур зимой

Специалисты советуют заменять свежее зеленое кормление пророщенными зернами пшеницы или ячменя. Приготовление простое: замочите зерно на 10–12 часов, после чего оставьте в темном теплом месте. Уже через 2-3 дня появятся молодые побеги длиной 2-3 см — именно они и станут ключевым элементом зимнего рациона кур, помогая поддержать активность и хорошее настроение птицы.

Такой натуральный "витаминный комплекс" отлично заменяет свежую траву зимой. Пророщенное зерно для кур содержит высокую концентрацию витаминов, минералов, аминокислот и протеина, непосредственно влияющих на повышение яйценоскости зимой. Важно давать пророщенные зерна небольшими порциями 2–3 раза в сутки, чтобы куры всегда получали свежую подкормку. Остатки следует убирать через 12–15 часов, ведь они быстро теряют свежесть.

Проращивание зерна легко организовать дома — на подоконнике или кухонном подносе. Чтобы разнообразить рацион, чередуйте пшеницу и ячмень. По желанию можно добавлять тертую морковь или свеклу: это делает желток более насыщенным и полезным.

Сбалансированное зимнее кормление кур не только поддерживает здоровье и настроение птицы, но и оказывает непосредственное влияние на количество и вкус яиц. Правильная замена травы зимой — простой способ сохранить производительность на высоком уровне даже в самые холодные месяцы.