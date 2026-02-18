Как повысить яйценоскость кур зимой всего одной теплой добавкой к основному корму

Как повысить яйценоскость кур зимой / © pexels.com

Когда организм тратит силы на обогрев тела, яйцекладка уходит на второй план. Если при этом рацион остается пожилым, количество яиц падает, а состояние кур становится слабее.

Выход — простая, но очень эффективная теплая мешанка на основе овощных очисток. Это не просто отходы со стола, а продуманная добавка к основному корму, которая согревает, повышает аппетит в холодные дни и обеспечивает птиц дополнительной влажной и питательными веществами.

Готовить ее легко, если соблюдать несколько правил:

Для основания используйте очистки и обрезки моркови, свеклы, тыквы, кабачка, картофеля (без зеленых частей и ростков).

Измельчите и проварите до мягкости.

Сырые твердые овощи зимой давать не рекомендуется — плохо усваиваются и не дают необходимого теплового эффекта. К теплой мешанке добавьте горсть дробленого зерна или комбикорма, немного пшеничных отрубей, ложку жмыха или шрота, щепотку соли и кормового мела. По возможности можно добавить немного мясокостной или рыбной муки.

Консистенция должна быть рассыпчатой, а не редкой: густая, но не липкая каша поедается значительно охотнее. Лучше всего давать ее теплой, а не горячей, в первой половине дня, когда куры активнее всего питаются.

Регулярное введение такой мешанки позволяет птицам получать дополнительную энергию, витамины и микроэлементы, улучшает пищеварение и помогает избежать обезвоживания, часто встречающегося при сухом зимнем рационе. На фоне теплого корма яйценоскость проседает меньше, а скорлупа яиц остается крепкой.

Важно помнить: мешанка не должна стоять часами. То, что не съедено через 30–40 минут, лучше убрать. Зимой овощная смесь портится медленнее, но подкись все равно происходит — а это вредно для кишечника птицы. И хотя овощная мешанка не заменяет основной зерновой рацион, она станет отличным ежедневным усилением для зимних кур-несушек.