Как жарить картофель

Приготовить хрустящий жареный картофель без капли масла вполне реально, если знать несколько кулинарных секретов.

Правильная подготовка картофеля

Сначала необходимо нарезать картофель и хорошо промыть в холодной воде до полной прозрачности жидкости. Это позволяет избавиться от лишнего крахмала. Без крахмала ломтики не будут слипаться между собой во время термической обработки. Кроме того, крахмал обладает способностью повышать уровень глюкозы в крови и провоцировать выброс инсулина. После промывки обязательно тщательно высушите овощ полотенцем.

Выбор посуды и температурный режим

Для приготовления идеально подойдет сковорода с толстым дном, поскольку она равномерно держит тепло и предотвращает пригорание. Посуду нужно максимально разогреть, чтобы при контакте с поверхностью картофель сразу начал шипеть. Самая высокая температура создает румяную корочку без добавления жира.

Секрет хрустящей корочки и мягкой середины

Когда появится золотистый цвет, кусочки следует осторожно перемешать. Чтобы середина стала нежной, можно добавить чайную ложку воды и накрыть сковороду крышкой на пару минут, но это следует делать только после образования корочки.

Когда добавлять специи и соль

Важно добавлять соль и специи, например паприку или чеснок, только в конце приготовления. Соль извлекает влагу, что мешает образованию хрустящего слоя, а сухие приправы на горячей поверхности без масла могут быстро подгореть. Такой способ позволяет насладиться любимым вкусом без лишних калорий и угрызений совести.