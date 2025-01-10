Как пожарить картофель, чтобы он получился хрустящим снаружи и нежным внутри: метод "3-3-3"

Наверное, нет такого человека, который бы не любил ароматную жареную картошку с золотистой хрустящей корочкой. Однако мало кому удается обжарить ее так, чтобы она снаружи была хрустящей, а внутри мягкой. Впрочем, опытные хозяйки знают, как приготовить идеальный жареный картофель. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Ukr.Media", как приготовить жареный картофель по методу "3-3-3".

Как приготовить жареный картофель по методу "3-3-3"

Произведите предварительный тест за 3 секунды. Разрежьте пополам картофелину и потрите части друг о друга в течение 3 секунд. Если половинки приклеились, то в картофеле много крахмала, он не подходит для жарки, его лучше запечь или сделать пюре. Порежьте очищенный картофель на пластины или брусочки и разделите на 3 равные части. Первый этап обжаривания должен занять три минуты. Разогрейте сковороду и отправьте жариться первую часть. Через 3 минуты переверните картофель и добавьте вторую часть. А когда пройдет еще одна минута, положите в сковороду третью часть и жарьте картофель до готовности как обычно. Однако следует учитывать, что нельзя накрывать картофель крышкой. Тогда вы получите хрустящую золотистую корочку и идеальный вкус жареной картошки.

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