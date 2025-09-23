Как пожарить мойву, чтобы не было неприятного запаха: секретный трюк профессиональных поваров

Как пожарить мойву, чтобы не было вони на кухне / © www.freepik.com/free-photo

Мойва — вкусная, доступная и питательная рыбка, которую многие любят за нежное мясо и скорость приготовления. Но главный недостаток этого блюда — резкий рыбный запах, который долго держится на кухне и во всей квартире. Профессиональные повара уверяют: существует простой трюк, позволяющий жарить мойву без неприятного аромата и наслаждаться ее вкусом без лишних забот.

Секрет состоит в предварительной обработке рыбы. Прежде чем выкладывать ее на сковороду, следует сделать несколько простых шагов:

Промойте мойву в холодной воде и тщательно удалите остатки внутренностей.

Замочите рыбу в молоке с лимонным соком на 30 минут. Такой маринад не только убирает рыбный запах, но и делает мясо более нежным.

Высушите рыбку на бумажном полотенце, чтобы во время жарки не было лишней влаги.

Перед жаркой обваляйте мойву в кукурузной муке — она образует золотистую хрустящую корочку и «запечатывает» запах внутри рыбы.