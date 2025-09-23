ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
147
Время на прочтение
2 мин

Как пожарить мойву, чтобы не было неприятного запаха: секретный трюк профессиональных поваров

Если мойву правильно подготовить к жарке, она получится сочной внутри, с хрустящей корочкой снаружи. А на кухне будет после ее приготовления приятный аромат, а не резкий невыносимый запах.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как пожарить мойву, чтобы не было вони на кухне

Как пожарить мойву, чтобы не было вони на кухне / © www.freepik.com/free-photo

Мойва — вкусная, доступная и питательная рыбка, которую многие любят за нежное мясо и скорость приготовления. Но главный недостаток этого блюда — резкий рыбный запах, который долго держится на кухне и во всей квартире. Профессиональные повара уверяют: существует простой трюк, позволяющий жарить мойву без неприятного аромата и наслаждаться ее вкусом без лишних забот.

Как убрать неприятный запах во время жарки мойвы: кулинарный трюк

  • Секрет состоит в предварительной обработке рыбы. Прежде чем выкладывать ее на сковороду, следует сделать несколько простых шагов:

  • Промойте мойву в холодной воде и тщательно удалите остатки внутренностей.

  • Замочите рыбу в молоке с лимонным соком на 30 минут. Такой маринад не только убирает рыбный запах, но и делает мясо более нежным.

  • Высушите рыбку на бумажном полотенце, чтобы во время жарки не было лишней влаги.

  • Перед жаркой обваляйте мойву в кукурузной муке — она образует золотистую хрустящую корочку и «запечатывает» запах внутри рыбы.

  • Жарьте рыбу на растительном масле с добавлением кусочка сливочного масла. Именно эта комбинация нейтрализует резкий запах и придает рыбке приятный аромат.

Как пожарить мойву, чтобы не было запаха

  • При жарке добавьте на сковороду веточку розмарина или петрушки — они прекрасно перебивают запах.

  • Используйте чугунную сковороду или сковороду с толстым дном: рыба будет прожариваться быстрее, а запах будет меньше распространяться.

  • Откройте окно или включите вытяжку еще до того, как начнете готовить.

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie