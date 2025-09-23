- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Как пожарить мойву, чтобы не было неприятного запаха: секретный трюк профессиональных поваров
Если мойву правильно подготовить к жарке, она получится сочной внутри, с хрустящей корочкой снаружи. А на кухне будет после ее приготовления приятный аромат, а не резкий невыносимый запах.
Мойва — вкусная, доступная и питательная рыбка, которую многие любят за нежное мясо и скорость приготовления. Но главный недостаток этого блюда — резкий рыбный запах, который долго держится на кухне и во всей квартире. Профессиональные повара уверяют: существует простой трюк, позволяющий жарить мойву без неприятного аромата и наслаждаться ее вкусом без лишних забот.
Как убрать неприятный запах во время жарки мойвы: кулинарный трюк
Секрет состоит в предварительной обработке рыбы. Прежде чем выкладывать ее на сковороду, следует сделать несколько простых шагов:
Промойте мойву в холодной воде и тщательно удалите остатки внутренностей.
Замочите рыбу в молоке с лимонным соком на 30 минут. Такой маринад не только убирает рыбный запах, но и делает мясо более нежным.
Высушите рыбку на бумажном полотенце, чтобы во время жарки не было лишней влаги.
Перед жаркой обваляйте мойву в кукурузной муке — она образует золотистую хрустящую корочку и «запечатывает» запах внутри рыбы.
Жарьте рыбу на растительном масле с добавлением кусочка сливочного масла. Именно эта комбинация нейтрализует резкий запах и придает рыбке приятный аромат.
Как пожарить мойву, чтобы не было запаха
При жарке добавьте на сковороду веточку розмарина или петрушки — они прекрасно перебивают запах.
Используйте чугунную сковороду или сковороду с толстым дном: рыба будет прожариваться быстрее, а запах будет меньше распространяться.
Откройте окно или включите вытяжку еще до того, как начнете готовить.